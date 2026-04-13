Pontedera, guasto all'acquedotto: ripristino del servizio dalle ore 19

Con riferimento al guasto odierno provocato da una ditta terza (estranea a interventi sul servizio idrico) sull’acquedotto nel comune di Pontedera, Acque comunica che è attualmente in corso l’intervento di riparazione, mentre prosegue la sospensione dell’erogazione idrica nel capoluogo di Pontedera, a Pietroconti e La Bianca; al contempo si registrano ancora forti abbassamenti di pressione e temporanee mancanze d’acqua a Santa Lucia e nella zona industriale di Gello.

Il ripristino del regolare servizio resta confermato a partire dalle ore 19: avverrà in modo graduale, raggiungendo prima le utenze poste ai piani più bassi delle abitazioni e in seguito quelle ai piani alti e ai terminali di rete. Il completo ritorno ai normali livelli di erogazione per tutte le utenze servite è ipotizzabile dopo le ore 20.

Con il ripristino del servizio si verificheranno diffusi fenomeni di intorbidamento dell’acqua, che potranno persistere per alcune ore. Nel caso in cui tali fenomeni dovessero presentarsi ancora dopo le 24 ore successive, si invita a contattare il pronto intervento (numero verde 800 983 389) per concordare eventuali interventi locali di pulizia delle reti o dei contatori.

Resta sempre a disposizione il servizio di approvvigionamento idrico sostitutivo mediante le tre autobotti dislocate in via della Misericordia nei pressi del Duomo, in piazza Donna Paola Piaggio e in via Martin Luther King nei pressi della scuola (e non in via Indipendenza come precedentemente comunicato).

Scusandosi per i disagi, Acque ricorda che per ogni ulteriore informazione o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Notizie correlate