Fiamme in piazza Donna Paola Piaggio, a Pontedera, dove nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18.41, un incendio ha interessato la camera da letto di un appartamento situato al secondo piano di un edificio residenziale. Sul posto sono intervenute due squadre dei Vigili del Fuoco di Pisa, provenienti dal distaccamento di Cascina, insieme ai volontari di Pontedera.

I Vigili del Fuoco, indossando i dispositivi di protezione individuale, sono riusciti a entrare nell'alloggio e a domare rapidamente l'incendio, evitando che si propagasse agli altri locali dello stabile. L'appartamento è stato dichiarato inagibile a causa dei danni riportati. Per motivi di sicurezza sono stati evacuati i residenti degli altri appartamenti. Non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti anche il personale sanitario del Servizio 118 e le Forze dellìOrdine per gli accertamenti del caso.