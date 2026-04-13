Al Rotary di Castelfranco un seminario su crisi geopolitiche e nuovi scenari globali

Il Club Rotary Castelfranco di sotto Valdarno inferiore in relazione alle forti tensioni che da tempo stanno interessando la comunità internazionale da cui sono conseguite perdite enormi in termini di vite umane ed economiche come non si vedeva dalla fine della seconda guerra mondiale, ha ritenuto offrire ai cittadini una occasione di approfondimento delle vicende in questione e della loro possibile evoluzione.

Uno strumento concreto per la migliore comprensione di fatti che stanno coinvolgendo la vita e gli interessi di milioni di persone.

L’incontro sarà guidato da due relatori il Dr. Fabrizio Minniti esperto di sicurezza internazionale e problematiche connesse al terrorismo già consigliere politico della Nato in Afghanistan e dal Dr. Cosimo Meneguzzo analista indipendente di guerra industriale e competizione strategica.

Il seminario si terrà venerdì 17 aprile 2026 con inizio alle ore 21.15 presso l’oratorio parrocchiale della Misericordia di Castelfranco in via San Severo con ingresso gratuito aperto a tutti i cittadini.

Fonte: Rotary Club Castelfranco di Sotto - Ufficio Stampa