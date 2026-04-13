Sicurezza a Firenze, scontro tra Funaro e Futuro Nazionale sulle "ronde"

Botta e risposta sulla sicurezza urbana dopo la "passeggiata identitaria" organizzata da Futuro Nazionale alle Cascine e le successive dichiarazioni della sindaca Sara Funaro.

La prima cittadina ha criticato duramente l’iniziativa, sottolineando come le forze dell’ordine siano state impegnate in attività di controllo legate all’evento: "La passeggiata di ieri di Futuro Nazionale? In realtà le passeggiate le fanno fare alle nostre forze dell’ordine", ha dichiarato Funaro, definendo iniziative di questo tipo come "azioni che ricercano solo visibilità".

La sindaca si è poi rivolta al generale Roberto Vannacci, invitandolo a concentrarsi sul rafforzamento degli organici: "invece di andare a fare passeggiate inutili dico di mettersi a sedere al Viminale, chiedendo più agenti e più risposte per la nostra città".

La replica di Futuro Nazionale

Massimiliano Simoni, Andrea Cuscito e Tommaso Villa respingono le accuse al mittente. In una nota congiunta definiscono le parole della sindaca "polemiche sterili" e precisano: "Le nostre sono passeggiate identitarie, non ronde. E noi non siamo al Governo".

Il movimento chiarisce inoltre la natura dell’iniziativa, sostenendo che si tratta di un’azione di presenza sul territorio: "Non abbiamo mai avuto l’intenzione di sostituirci alle Forze dell’Ordine, verso le quali nutriamo il massimo rispetto e gratitudine". L’obiettivo, secondo i promotori, sarebbe quello di richiamare l’attenzione sul degrado e sulla percezione di insicurezza in alcune aree della città, tra cui le Cascine.

"Dire che queste azioni creano strumentalizzazione è un modo per non guardare in faccia il problema. Il degrado di Firenze non è un’invenzione di Futuro Nazionale, ma una realtà quotidiana con cui i cittadini fanno i conti. Invitiamo la Sindaco, piuttosto che lanciare appelli a chi non è al governo, a concentrarsi sulle risposte che la sua amministrazione deve dare alla città in termini di decoro e vivibilità"

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