Ascensore del Cencione, Guazzini: "La novella dello stento. Ancora inutilizzabile"

Manola Guazzini, consigliera comunale del gruppo misto, in una nota pubblicata sui social denuncia ritardi e mancanza di chiarezza sull’avanzamento dei lavori dell’ascensore del Cencione.

"L'ascensore del Cencione è come la 'novella dello stento che dura tanto tempo'. Pareva che ritornasse alla sua funzionalità all'incirca a metà febbraio, in base alle rassicurazioni che furono date alla Consulta, invece ad oggi (e cioè alla metà di aprile) è ancora fermo, e non sono bastate interpellanze e giornalate a rimetterlo in funzione. Il prolungamento dei tempi è stato giustificato dalla mancanza del collaudo: la determina di affidamento risale al 23 marzo ed ancora pare che il collaudo non ci sia. Giusto venerdì scorso è stata pubblicata una determina di affidamento per la manutenzione straordinaria all'impianto idrico. Si interviene a pezzetti senza saperne la fine. Insomma l' ascensore che dovrebbe collegare il parcheggio più importante al centro storico è sempre più avvolto da un alone di mistero. L’ascensore del Cencione, fondamentale per l’accessibilità al centro cittadino, resta dunque inutilizzabile, alimentando disagi per residenti e visitatori e interrogativi sui tempi effettivi di riattivazione del servizio".