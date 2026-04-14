Tanta gente alla Bellaria per ricordare Marco Stagi: il ricavato va in beneficenza

Attualità Pontedera
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Sabato 11 aprile 2026, al Bellaria Sport Center di Pontedera, si è svolta l’iniziativa “Insieme in cordata – per Marco”, promossa per ricordare Marco Stagi, giovane di Cerretti (Santa Maria a Monte) deceduto nell'agosto 2025 durante un'ascensione sulle Alpi.

Si è svolta in un clima di intensa partecipazione e profonda emozione la serata, che ha riunito circa un centinaio di persone tra familiari, amici e membri della comunità locale. Presenti anche rappresentanti del Club Alpino Italiano di Pontedera, tra cui il presidente e altri soci dell’associazione, a testimonianza del forte legame che univa Marco Stagi al mondo della montagna.

Alla serata hanno preso parte i familiari, amici d’infanzia, di scuola e numerose persone che hanno condiviso con lui esperienze significative, sia personali che professionali. Tra i presenti anche alcuni colleghi di lavoro, che hanno voluto contribuire con messaggi e lettere letti nel corso dell’incontro.

Durante l’evento hanno preso la parola principalmente i familiari, alternando ricordi personali alla lettura di testimonianze scritte. Particolarmente toccanti le parole dei colleghi e dei responsabili di Stagi, che lo hanno ricordato come una persona competente, generosa e sempre disponibile. È emerso anche il suo forte impegno nel mondo dell’alpinismo: apprezzato per le sue capacità nell’arrampicata, il 34enne stava affinando le sue competenze nello sci alpinismo, disciplina che affrontava con determinazione e consapevolezza.

Nel corso della serata è stata annunciata anche una raccolta fondi, che ha raggiunto la cifra di 1250 euro. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza: una parte al Soccorso Alpino di Pisa, già sostenuto in passato, e una parte al CAI di Nembro, vicino a Bergamo, realtà alla quale il giovane di Cerretti si era particolarmente legato negli ultimi anni, partecipando attivamente ai corsi di sci alpinismo.

La cena, semplice e conviviale, ha previsto pizza, bevande e dolci tipici come cantuccini e Vin Santo. Un momento di condivisione che ha accompagnato gli interventi e i ricordi, contribuendo a creare un’atmosfera allo stesso tempo serena e rispettosa.

La serata si è conclusa tra sorrisi e silenzi carichi di significato, in un equilibrio spontaneo tra leggerezza e commozione. Un ricordo condiviso, sentito e autentico, che ha saputo unire una comunità nel nome di Marco Stagi.

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