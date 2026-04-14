Giornata del Made in Italy, Istituto Modartech presenta i progetti creativi delle nuove generazioni

Il “saper fare” tipicamente italiano si racconta attraverso le idee, le mani e lo sguardo delle nuove generazioni. In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, mercoledì 15 aprile, Istituto Modartech apre le porte della propria sede per una giornata interamente dedicata alla creatività come motore di innovazione, cultura e sviluppo.

Dalle 9 alle 18, negli spazi di viale Rinaldo Piaggio 7, il pubblico potrà visitare la Creative Exhibition “Forme di creatività – Il valore del Made in Italy”, un percorso espositivo che raccoglie 15 progetti realizzati dagli studenti dei corsi di laurea in Fashion Design e Communication Design.

Un’occasione non solo per scoprire nuovi talenti, ma per entrare nel cuore di un sistema formativo che punta a coniugare saper fare artigianale, nuove tecnologie e visione contemporanea. Al centro della mostra, infatti, c’è il dna del Made in Italy: un equilibrio tra competenza tecnica, ricerca creativa e capacità di innovare partendo dalla tradizione.

I progetti in esposizione raccontano un approccio consapevole al design, dove manualità e sperimentazione dialogano con sostenibilità e tecnologia. La tradizione manifatturiera viene reinterpretata in chiave attuale, mentre materiali, lavorazioni e concept esprimono identità e competenze, dando vita a un racconto che unisce passato e futuro.

Accanto ai progetti di moda, trovano spazio anche alcuni lavori sviluppati nell’ambito del corso di Communication Design, pensati per esplorare le dinamiche dell’identità visiva e tradurre in linguaggio contemporaneo i valori distintivi del Made in Italy.

L’iniziativa si inserisce in un contesto più ampio in cui la formazione assume un ruolo sempre più strategico per il rilancio dell’industria italiana. In un Paese dove la manifattura rappresenta ancora la quota predominante dell’export, la capacità di formare nuove figure professionali qualificate diventa una leva decisiva per sostenere competitività e innovazione.

La Creative Exhibition di Modartech si propone così come un punto di incontro tra scuola, impresa e territorio, valorizzando una filiera d’eccellenza costruita grazie al contributo di partner tecnici, artigiani, professionisti e aziende del settore. Un ecosistema in cui attenzione al dettaglio, cultura del progetto e qualità manifatturiera continuano a rappresentare i tratti distintivi del Made in Italy. Un invito aperto alla città e alle nuove generazioni per avvicinarsi alle professioni creative e scoprire, da vicino, come nascono le idee che daranno forma al futuro del design italiano.

La Creative Exhibition Modartech è inserita nell’ambito delle calendario di iniziative approvate dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per celebrare la Giornata del Made in Italy 2026.

Fonte: Ufficio Stampa

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