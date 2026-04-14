Incidente in Fi-Pi-Li tra Scandicci e Firenze, traffico bloccato

Incidente sulla Fi-Pi-Li tra Scandicci e l'uscita del viadotto del Ponte all'Indiano in direzione Firenze: coinvolti un'auto e un furgone, che si è ribaltato ostruendo completamente la carreggiata. Sul posto, poco dopo le 10 di questa mattina, sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze-ovest, i soccorsi inviati dal 118, la polizia stradale e la polizia locale. I vigili del fuoco con una squadra hanno messo in sicurezza i veicoli coinvolti mentre gli occupanti sono stati soccorsi dal personale sanitario.

Traffico bloccato

La circolazione risulta bloccata in direzione Firenze, con uscita obbligatoria sulla corsia che si immette sul Ponte all'Indiano. Come riporta il portale regionale Muoversi in Toscana nell'ultimo aggiornamento è attualmente in calo a 3 km la coda tra Lastra a Signa e il viadotto.

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