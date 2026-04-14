Salvini a Cascina per presentare la lista a sostegno di Legnaioli sindaco

Martedì 22 aprile a Cascina, alle ore 18, è in programma la presentazione ufficiale della lista della Lega a sostegno della candidatura di Donatella Legnaioli a sindaco. A dare ulteriore peso all’iniziativa sarà la presenza del segretario federale della Lega, Matteo Salvini, che prenderà parte all’evento per sostenere la squadra locale e ribadire la centralità del progetto amministrativo per il territorio cascinese.

L’appuntamento rappresenterà l’occasione per presentare ai cittadini i candidati della lista, le priorità programmatiche e la visione politica con cui la Lega intende affrontare la prossima sfida elettorale, al fianco della candidata sindaco Donatella Legnaioli.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è Giovanni Pasqualino, segretario provinciale della Lega Pisa, che evidenzia come la presenza di Salvini rappresenti “un segnale forte di attenzione verso Cascina e verso una comunità che merita un’amministrazione capace, concreta e vicina alle esigenze reali dei cittadini”.

Secondo Pasqualino, la lista della Lega si presenta con “una squadra radicata sul territorio, fatta di persone competenti e pronte a mettersi al servizio della città”, con l’obiettivo di sostenere il percorso politico e amministrativo di Legnaioli.

L’invito rivolto alla cittadinanza è quello di partecipare numerosa all’evento, che segnerà di fatto uno dei momenti centrali dell’avvio della campagna elettorale