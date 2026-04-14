Santa Maria a Monte, dalla Regione 200mila euro per il parcheggio dell’asilo

Il parcheggio dell’asilo nido di Santa Maria a Monte (Pi) sarà al centro di un intervento di riqualificazione sostenuto dalla Regione Toscana con un finanziamento di 200.000 euro, a valere sull’annualità 2026. Questo contributo straordinario, che permetterà di valorizzare ulteriormente la principale rete commerciale cittadina, è stato deliberato ieri dalla Giunta regionale toscana, nel corso della sua ultima seduta.

“La Regione – spiega il presidente della Regione Eugenio Giani - ha scelto di stare al fianco delle amministrazioni comunali, ascoltarle, farsi interprete delle loro esigenze, anche di quelle che possono sembrare ‘piccole’ ma in realtà rivestono ruoli strategici o funzionali per chi amministra e porta avanti un progetto territoriale”.

“Con una serie di contributi straordinari mirati a progetti specifici – aggiunge l’assessore regionale ad infrastrutture ed urbanistica Filippo Boni - stiamo rivitalizzando molti piccoli centri, sostenendo i Comuni nelle rinascita delle piccole realtà. In questo caso andiamo a riqualificare intervenire sul parcheggio dell’asilo nido, ed è evidente per chiunque l’importanza che una tale infrastruttura ha in un contesto urbano. Migliorare la fruibilità di un asilo e la fluidità della viabilità locale contribuisce nettamente a migliorare la logistica cittadina e dunque la vita dei residenti e di chiunque frequenti e utilizzi la scuola”

Fonte: Regione Toscana

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