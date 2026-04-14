Sostituzione della carta di identità cartacea, al Comune di Vinci continuano gli open day per la nuova CIE

Sabato 18 e mercoledì 29 aprile, nella sede distaccata di Sovigliana, senza appuntamento
Continuano gli open day per la sostituzione delle carte di identità cartacee con le CIE, carte di identità elettroniche.
Nella sede distaccata di Spicchio-Sovigliana in Via Battisti 74 è previsto infatti il secondo giorno di apertura straordinaria dell’ufficio anagrafe rivolto ai soli residenti nel Comune di Vinci senza prendere appuntamento, sabato 18 aprile dalle 9.00 alle 12.00.
Un’altra giornata è fissata per mercoledì 29 aprile, dalle 14.30 alle 17.00.
Tutte le carte d’identità cartacee perderanno validità il 3 agosto 2026, come stabilito dal Ministero dell’Interno con la circolare n. 76/2025, che recepisce i requisiti di sicurezza imposti dall’Unione Europea. Chiunque possieda ancora il vecchio modello tradizionale cartaceo lo deve sostituire anche se la data di scadenza è successiva al 3 agosto 2026.
Cosa portare
Carta di identità cartacea;
codice fiscale;
una fototessera recente (non più vecchia di 6 mesi), senza occhiali e su sfondo bianco.
Il costo della carta di identità elettronica è di 22 euro, da pagare in contanti o con carte elettroniche
Per le carte di identità elettroniche dei minori occorre la presenza del minore stesso e di almeno un genitore.
Il genitore che non potrà essere presente deve compilare il modulo di assenso all'espatrio reperibile scaricabile dal sito del Comune di Vinci al link https://www.comune.vinci.fi.it/documento_pubblico/dichiarazione-assenso-minori-per-espatrio-su-cie/.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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