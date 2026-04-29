Centri estivi comunali a Empoli: il programma 2026

Con l’arrivo dell’estate, il Comune di Empoli presenta il nuovo programma dei centri estivi comunali 'VerdeAzzurro 2026', rivolto a bambine e bambini e a ragazze e ragazzi dai 4 ai 17 anni.
Anche per quest’anno l’iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le famiglie durante il periodo di chiusura delle scuole, offrendo un’esperienza coinvolgente all’insegna del divertimento, della creatività e della crescita educativa, in un contesto sicuro e organizzato.
Il cartellone, approvato dall’Amministrazione comunale, prevede un’ampia proposta di attività educative, ludiche e ricreative, realizzate in collaborazione con i soggetti gestori selezionati tramite avviso pubblico.
I centri estivi garantiranno servizi qualificati, tra cui attività dal lunedì al venerdì, servizio mensa, uscite sul territorio con scuolabus e supporto all’autonomia e alla comunicazione per bambini e ragazzi con disabilità.
Per i residenti è prevista la mensa gratuita. Le associazioni che organizzano le attività si impegnano inoltre a mantenere tariffe calmierate, grazie all’applicazione delle fasce ISEE per il calcolo dei costi.
L’obiettivo è offrire un servizio di qualità che favorisca la socializzazione, il gioco e il benessere dei più giovani, rispondendo concretamente alle esigenze delle famiglie.
Le iscrizioni saranno aperte dal 4 al 16 maggio 2026 e dovranno essere fatte rivolgendosi direttamente ai gestori.
Questa la tabella per le tariffe settimanali per l'intera giornata
- con ISEE fino a € 11.000: tariffa € 80.00
- con ISEE da € 11.000 a € 25.000: tariffa € 100.00
- con ISEE superiore a € 25.000: tariffa € 125.00
Per i residenti costo mensa compreso nel prezzo, per i non residenti costo mensa € 7,00
Per informazioni dettagliate sui singoli centri estivi, sulle attività proposte e sulle modalità di iscrizione, è possibile contattare direttamente l’ente gestore del centro di interesse.
IL PROGRAMMA E LE INFO
IL PONTE
IL PONTE INSIEME – “Missione fantasy”
dal 15 giugno al 7 agosto 2026
età: 7-11 anni orario: 8.30 - 16.30 o 8.30 - 13.30
luogo: Scuola Primaria J. Carrucci (Pontorme) - Via Liguria, 11
IL PONTE INSIEME – “Piccoli eroi crescono”
dal 1 al 31 luglio 2026
età: 4-6 anni orario: 8.30 - 16.30 o 8.30 - 13.30
luogo: Scuola Infanzia Gianni Rodari - Via Antonio Meucci, 105
luogo: Scuola Infanzia Giovanna Salvadori (ex Valgardena) – Via Valcamonica, 2
per info: 0571 73916, 335 5417264 (anche WhatsApp)
info@associazioneculturaleilponte.it
UISP
GIOCO, SPORT AVVENTURA
dal 1 al 31 luglio
età: 4-6 anni orario: 8.00 - 16.30 o 8.00 - 13.30
luogo: Scuola Infanzia Serravalle – via Adda, 37
luogo: Scuola Infanzia Ponzano – via Ponzano, 43
per info: 0571 711533
empolivaldelsa@uisp.it
CORA - Centro Giovani Avane
IL GIRO DELL’ESTATE A COLORI
dal 22 giugno al 24 luglio 2026
età: 4-11 anni orario: 8.30 - 16.30 o 8.30 - 13.30
luogo: La Vela “Margherita Hack” - via Magolo, 32
SUMMER JAM: IL RITMO DELL’ESTATE
dal 22 giugno al 24 luglio 2026
età: 12-17 anni orario: 8.30 - 16.30 o 8.30 - 13.30
luogo: La Vela “Margherita Hack” - via Magolo, 32
per info: 0571 82403 – 334 8343218
cga@coraimpresasociale.it
ASD CASCINE VOLLEY
CVE CAMP A COLORI
dal 16 giugno al 24 luglio 2026
età: 6-14 anni orario: 8.45-16.45
luogo: Palestra “Cassola” c/o Liceo “Il Pontormo” - via R. Sanzio, 159
per info: 349 2893710 cascinevolley@gmail.com
Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa
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