Dalla Regione 150.000 euro per il ponte sul Rigutino

Con una delibera presentata in Giunta dall’assessore regionale alle infrastrutture, trasporto pubblico, urbanistica e governo del territorio, Filippo Boni, la Giunta regionale ha deciso di finanziare con 150.000 euro la realizzazione di un nuovo ponte pedonale sul rio Rigutino, a valle della strada statale umbro-casentinese nella frazione di Rigutino, destinando a favore del Comune di Arezzo il contributo straordinario.

“Sarà – spiegano il presidentre Eugenio Giani e l’assessore Filippo Boni - un ponte pedonale sul Rio Rigutino che come Regione finanziamo interamente. Si tratta di un intervento nell’ambito del nostro programma per la Toscana diffusa e per favorire la mobilità ciclistica di interesse regionale. In questo caso si tratta di ripristinare una piccola infrastruttura preesistente, ma demolita in seguito all’alluvione del 2019. Adesso i ciclisti, gli abitanti della frazione e i turisti potranno utilizzare un nuovo e moderno ponte”.

La nuova struttura avrà una luce di circa 3 metri, e le relative rampe saranno dotate di pavimentazione drenante in ciottoli e resina gettata in opera e di una ringhiera per attraversamenti sicurezza.

Eventuali costi aggiuntivi rispetto ai 150.000 euro di risorse regionali saranno a carico del Comune di Arezzo. La durata complessiva dei lavori è stimata in 75 giorni con avvio previsto a luglio 2026 e fine opera, con collaudo dell'opera, entro la fine di quest’anno

Fonte: Regione Toscana