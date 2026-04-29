DR2, sarà Sinalunga l'avversario del Gialloblu nel primo turno playout

Il Gialloblu Castelfiorentino si appresta ad intraprendere il rettilineo finale che conduce alla salvezza
Il Gialloblu Castelfiorentino si appresta ad intraprendere il rettilineo finale che conduce alla salvezza. Sarà la Polisportiva Asinalonga l’avversario del primo turno playout, al via domenica 3 maggio alle 21 al PalaBetti. Si replicherà giovedì 7 alle 21:15 a Sinalunga, mentre l’eventuale “bella” sarà di nuovo al PalaBetti sabato 9 maggio alle 21.
I ragazzi di Alessio Pucci, forti dell’undicesimo posto in classifica, affronteranno dunque l’ultima classificata, e potranno contare sul fattore campo in favore anche nell’eventuale secondo turno. La perdente, infatti, andrà a giocarsi il tutto per tutto contro la perdente dello spareggio tra Valdisieve (12°) e Don Bosco Figline (13°). Entrambi i turni si giocheranno alla meglio delle due vittorie su tre gare.
“Sinalunga è squadra esperta, fisica al limite del fallo e con molti più chili ed esperienza di noi – spiega coach Alessio Pucci -. Per questo dovremo portare le partite sui nostri binari: difendere forte, correre e in attacco giocare in maniera equilibrata. Ma la chiave di tutto sarà l’entusiasmo che dovremo metterci, senza paura nè timori reverenziali. I playout sono partite a sé dove la testa gioca un ruolo importante e per noi sarà necessario compensare il fatto di non avere esperienza con una sana incoscienza”.
Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino
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