Massimo Annibali è il nuovo presidente della Filarmonica Mariotti di Fucecchio

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La nomina è avvenuta in occasione dell'assemblea dei soci, che si è tenuta martedì 28 aprile presso l'auditorium La Tinaia

E' Massimo Annibali il nuovo presidente della Filarmonica “A. Mariotti” di Fucecchio. La nomina è avvenuta in occasione dell'assemblea dei soci, che si è tenuta martedì 28 aprile presso l'auditorium La Tinaia.

Annibali raccoglie dunque il timone dell'ex presidente Piero Lo Iacono, che ha guidato l'associazione durante i difficili anni della pandemia e del post pandemia, riuscendo comunque a portare avanti gli impegni presi con l'Amministrazione comunale e con le associazioni del territorio.

A salutare il nuovo presidente sono intervenuti la sindaca Emma Donnini e l'assessore alla cultura Alberto Cafaro, che hanno portato i saluti dell'amministrazione: “Ringraziamo il presidente uscente Piero Lo Iacono per il lavoro svolto in questi anni e facciamo le nostre congratulazioni al nuovo presidente Massimo Annibali. L'Amministrazione accompagnerà e sosterrà il percorso della Filarmonica con entusiasmo, consapevole dell'importanza e della storia di questa istituzione”.

La prima uscita ufficiale sarà sabato 9 maggio, in piazza Amendola, nell'occasione dell'inaugurazione della scultura dedicata al Palio dal maestro Marco Puccinelli.

Chiunque fosse interessato ad avere maggiori informazioni sulla Filarmonica può scrivere all'indirizzo filarmonicamariotti@gmail.com.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

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