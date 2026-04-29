Montopoli Musica & Talenti: grande successo per la V edizione

Si è conclusa con entusiasmo e grande partecipazione la quinta edizione di Montopoli Musica & Talenti, manifestazione organizzata dall’associazione Giubilate Internazionale APS, che negli anni si è affermata come un appuntamento di riferimento per la valorizzazione dei giovani artisti e delle nuove promesse del panorama musicale locale. L’iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: promuovere i giovani talenti del territorio, offrendo loro spazi reali di espressione e la possibilità di esibirsi davanti al pubblico, mettendo in luce creatività, passione e competenze artistiche. Un impegno che Giubilate porta avanti tutto l’anno, come piattaforma di aggregazione, crescita e formazione per ragazzi e ragazze, aperta alla collaborazione con altre associazioni per progetti socioculturali condivisi. L’associazione organizza inoltre attività estive rivolte ai giovani del territorio, contribuendo a creare comunità e nuove opportunità educative.

Sabato 11 aprile il palco del Teatro Mons. E. Terreni di Capanne ha accolto numerosi giovani artisti, regalando al pubblico uno spettacolo ricco di emozioni e qualità. A distinguersi sono stati i vincitori dei premi principali:

- Premio Giubilate: Lisa Vannozzi e Biagio Posarelli

- Premio Blu Confine: Miriam Lari e Samuel Bugjezi

- Premio Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato: Gioele Pozzolini e Marco Di Coscio

La manifestazione ha potuto contare sul prezioso sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, del Comune di Montopoli e di tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto, contribuendo alla sua crescita e al suo successo. Un ringraziamento speciale va all’ideatrice Valeria Agrosì, anima e motore dell’iniziativa, insieme a tutti gli organizzatori e ai presentatori che, con professionalità e dedizione, hanno reso possibile un evento capace di unire musica, talento e comunità. Un grazie sentito anche al presidente don Udoji, ai giovani animatori e animatrici e a tutti i ragazzi che in questi anni hanno fatto parte di Giubilate e che la comunità attende con gioia anche per la prossima estate. Montopoli Musica & Talenti si conferma così una vetrina preziosa per i giovani artisti e un appuntamento atteso, con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione.

Fonte: Ufficio Stampa