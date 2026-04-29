Arezzo, dopo la B lo stadio: la società diventa titolare dell'area dell'impianto

Da oggi, mercoledì 29 aprile, la Società Sportiva Arezzo è titolare per novanta anni del diritto di superficie nell'area dello stadio comunale. L'impianto verrà ristrutturato secondo il progetto approvato dal Consiglio Comunale.

La firma è avvenuta in Comune e hanno partecipato l'amministrazione e la società amaranto, capeggiata dal presidente Guglielmo Manzo. Una notizia ottima per l'Arezzo, a tre giorni di distanza dalla conquista della Serie B.

"Grazie, davvero, alla Giunta e a tutti gli uffici comunali coinvolti, grazie ai tecnici della società sportiva guidati da Carlo Antonio Fayer e grazie ovviamente al Presidente Guglielmo Antonio Manzo e a tutta la società per questo enorme impegno preso nei confronti della Città di Arezzo e del popolo amaranto. Per me è, anche, una grande soddisfazione personale: quella di averci creduto anche quando ci credevano in pochi... ma si sa, il tempo è sempre galantuomo!" ha scritto l'assessore allo sport Federico Scapecchi su Facebook.