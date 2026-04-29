Truffa del finto carabiniere: arrestato 40enne, bottino da 58mila euro

Cronaca Arezzo
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Raggirata un’anziana di 85 anni con la scusa del figlio coinvolto in una rapina: la refurtiva è stata interamente recuperata e restituita

Si è finto un carabiniere per raggirare un’anziana e farsi consegnare gioielli e denaro per un valore complessivo di circa 58mila euro. Un uomo di 40 anni, di origine napoletana, è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di truffa aggravata ai danni di persona anziana.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo avrebbe contattato una donna di 85 anni, sostenendo falsamente che il figlio fosse coinvolto in una rapina e che fosse necessario consegnare denaro e preziosi per evitare conseguenze giudiziarie. La vittima, credendo alla versione fornita dal sedicente militare, ha consegnato gioielli per circa 50mila euro e 8mila euro in contanti.

Le indagini della squadra mobile si sono sviluppate rapidamente: il sospettato è stato individuato in periferia mentre si aggirava con un fagotto, poco prima che venisse formalizzata la denuncia della vittima, che ha raccontato di essere stata raggirata da un "falso carabiniere".

Il 40enne è stato fermato nei pressi di un casello autostradale e sottoposto a riconoscimento fotografico: l’anziana lo ha identificato, consentendo agli agenti di procedere con l’arresto.

La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita alla donna, mentre proseguono gli accertamenti per verificare eventuali collegamenti con altri episodi analoghi sul territorio

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