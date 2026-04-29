Vento, codice giallo sulla Toscana centro-settentrionale

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Previste raffiche di vento fino a 50-60 chilometri orari nell'area centro-settentrionale e di 60-80 chilometri orari nelle aree centro-meridionali

Un afflusso di aria fredda è in arrivo domani, giovedì 30 aprile, sulla Toscana. Nell’area centro-settentrionale della regione sono previste raffiche di vento di grecale fino a 50-60 chilometri orari lungo le pianure esposte e fino a 60-80 chilometri orari sulle zone collinari centro-meridionali.

Per questo motivo la Sala operativa delle Protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per vento che interesserà, dalle 10 alle 20 di domani, la piana di Firenze, il Valdarno inferiore, le valli del Bisenzio e dell’Ombrone pistoiese, la Valdelsa e la Valdera.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

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