Incendio a Massarosa, squadre ed elicottero in azione

Cronaca Massarosa
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(foto di archivio)

Vigili del fuoco e antincendio boschivo a protezione di un'abitazione minacciata dalle fiamme

Un incendio è scoppiato a Massarosa, in provincia di Lucca. Le fiamme, che stanno coinvolgendo aree boschive in località Cucco, sono divampate nel primo pomeriggio di oggi, mentre tra le province di Lucca e Pisa è in corso l'emergenza per il rogo che ha coinvolto il Monte Faeta. Sul posto, dalle 14 circa, stanno intervenendo vigili del fuoco e squadre Aib dell'antincendio boschivo a terra, a protezione di un'abitazione minacciata dalle fiamme, mentre è in azione anche un elicottero per contenere il fuoco.

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