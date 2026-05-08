Bonelli in Toscana per sostenere il centrosinistra e le liste AVS

Lunedì 11 e martedì 12 maggio il co-portavoce nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra e deputato Angelo Bonelli sarà in Toscana per un tour elettorale nei territori chiamati al voto amministrativo, a sostegno dei candidati e delle candidate del centrosinistra e delle liste di AVS.

La due giorni toccherà Arezzo, Figline e Incisa Valdarno, Pistoia, Calci, Cascina, Prato e Viareggio, con appuntamenti pubblici dedicati ai temi della giustizia ambientale e sociale, della sanità territoriale, delle energie rinnovabili, dell’acqua pubblica, della transizione ecologica e della qualità del lavoro.

“La Toscana – dichiarano i rappresentanti regionali di EV\AVS – può essere un laboratorio nazionale di conversione ecologica, diritti sociali e innovazione sostenibile. La presenza di Angelo Bonelli nei comuni al voto rappresenta un segnale politico importante: rafforzare il centrosinistra partendo dai territori, dalle comunità locali e da un’idea di sviluppo alternativa a quella della destra, fondata sulla tutela della salute, dell’ambiente e del lavoro di qualità”.

Il tour prenderà il via con una conferenza stampa sul tema rifiuti e incenerimento, per poi proseguire con incontri dedicati alle energie rinnovabili, ai candidati AVS e alle realtà civiche e associative impegnate sui temi ambientali e sociali.

Particolare attenzione sarà dedicata anche ai temi dell’acqua pubblica, della conversione ecologica dell’economia e della necessità di politiche concrete per contrastare la crisi climatica e le disuguaglianze sociali.

“Le elezioni amministrative – proseguono da EV\AVS Toscana – sono un passaggio decisivo anche per costruire un’alternativa credibile alla destra nei territori. Servono città più verdi, inclusive e giuste, capaci di investire nella mobilità sostenibile, nell’energia pulita, nella sanità pubblica, nella scuola e nei servizi alle persone”.

Nel corso delle due giornate Bonelli incontrerà candidate e candidati, amministratori locali, associazioni, cittadini e realtà produttive impegnate nella sostenibilità ambientale e nell’innovazione sociale