Mattarella in Toscana, dal giuramento dei Carabinieri ai 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo

Giornata istituzionale intensa in Toscana per il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, arrivato oggi, venerdì 8 maggio, a Firenze per una serie di appuntamenti ufficiali e privati tra il capoluogo toscano e Fiesole.

Il Capo dello Stato ha preso parte alla cerimonia di giuramento degli allievi della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, ha visitato l’Istituto Universitario Europeo per il cinquantesimo anniversario dell’istituzione accademica e ha concluso la giornata con una visita privata alla Basilica di San Miniato al Monte.

La visita del presidente della Repubblica a Firenze arriva a distanza di meno di due mesi dall’ultima presenza nel capoluogo toscano e a poco più di una settimana dalla sua ultima visita in Toscana: a Firenze per il conferimento della laurea honoris causa dell’Università di Firenze e a Pontedera per gli 80 anni della Piaggio.

L’arrivo a SMN tra gli applausi

Il Capo dello Stato è giunto in mattinata alla stazione di Santa Maria Novella, accolto dalla prefetta di Firenze Francesca Ferrandino. Alcuni viaggiatori presenti in stazione hanno salutato il presidente con applausi, in molti invece riprendevano la scena con il cellulare.

Il giuramento alla Scuola Marescialli dei Carabinieri

La visita ha avuto come primo appuntamento ufficiale la partecipazione alla cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari agli allievi del 15° corso triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri di Firenze, intitolata a Felice Maritano.

Alla cerimonia erano presenti, tra gli altri, il ministro della Difesa Guido Crosetto, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, la sindaca di Firenze Sara Funaro, il capo di Stato maggiore della Difesa Luciano Antonio Portolano e il comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Salvatore Luongo.

Mattarella è stato accolto con l’Inno d’Italia e la resa degli onori. Successivamente, insieme al ministro Crosetto, ha passato in rassegna il battaglione schierato nel piazzale della scuola.

Nel corso della cerimonia il presidente della Repubblica ha consegnato personalmente l’alamaro all’allievo primo classificato del corso.

La visita all’Istituto Universitario Europeo per il 50° anniversario

Concluso l’appuntamento alla Scuola Marescialli, il Capo dello Stato ha raggiunto Palazzo Buontalenti, sede della Florence School of Transnational Governance dell’Istituto Universitario Europeo, per una visita privata legata alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario dell’IUE.

L’istituto celebra nel 2026 mezzo secolo di attività accademica e di ricerca dedicate all’integrazione europea. La visita di Mattarella rappresenta la seconda presenza del presidente all’IUE dopo quella del 2018 e la prima all’interno di Palazzo Buontalenti, sede inaugurata nel 2021.

Nel comunicato diffuso dall’istituto viene sottolineato come "la visita rappresenta un momento particolarmente significativo per l’IUE, che nel 2026 celebra mezzo secolo di attività accademica e ricerca al servizio dell’integrazione europea. Ora, più che mai, l’Europa ha bisogno di un luogo in cui riflettere sulle domande più cruciali del nostro tempo".

La presidente dell’Istituto Universitario Europeo, Patrizia Nanz, ha dichiarato: "Siamo onorati di accogliere il Presidente Mattarella all’Istituto Universitario Europeo in occasione del nostro cinquantesimo anniversario. La sua visita testimonia il legame profondo tra l’Italia e l’IUE e rappresenta un importante riconoscimento del ruolo dell’Istituto nella formazione delle future generazioni europee. Siamo profondamente grati all’Italia per il sostegno costante che offre all’IUE sin dalla sua fondazione".

Durante la visita il presidente della Repubblica ha avuto modo di conoscere gli spazi di Palazzo Buontalenti, edificio di proprietà dello Stato affidato all’Istituto Universitario Europeo e destinato a ulteriori interventi di valorizzazione e riqualificazione.

Il complesso ospita anche la mostra “OPEN”, inaugurata proprio in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario. L’esposizione resterà aperta fino al 12 ottobre e propone un dialogo tra arte e scienza attraverso le opere di sei artisti contemporanei.

Il programma delle celebrazioni per i 50 anni dell’EUI. Le celebrazioni per i 50 anni dell’Istituto Universitario Europeo si svolgono dal 7 al 9 maggio con un programma di eventi aperti alla comunità accademica, alle istituzioni e al pubblico. Dopo la cerimonia inaugurale al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e il vertice sul futuro delle università europee alla Badia Fiesolana, il calendario prosegue con il festival della ricerca EUIdeas dedicato al tema del potere della conoscenza e si conclude il 9 maggio, Festa dell’Europa, con l’Open Day degli Archivi Storici dell’Unione europea a Villa Salviati.

Giani: "Mattarella cittadino onorario della Toscana"

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani al termine della cerimonia alla Scuola Marescialli, a cui hanno partecipato anche l'assessora regionale alla cultura Cristina Manetti e il sottosegretario alla presidenza Berbard Dika, ha commentato la presenza sempre più frequente del Capo dello Stato sul territorio toscano. "Sono orgoglioso perché nel giro di poche settimane ho visto tre volte il presidente Sergio Mattarella. L'ho visto a Firenze il 10 marzo in occasione del conferimento della laurea magistrale honoris causa per i 150 anni della Cesare Alfieri, l'ho visto a Pontedera per gli 80 anni della Piaggio e oggi nuovamente qui per il giuramento degli allievi della Scuola marescialli e carabinieri". Giani ha poi aggiunto: "Devo dire che questo dimostra l'attaccamento di Sergio Mattarella alla città, è molto partecipe. Abbiamo fatto sotto questo aspetto una bella chiacchierata e, insomma, sarebbe da fare cittadino onorario della Toscana".

La conclusione della visita a San Miniato al Monte

Nel pomeriggio Mattarella ha concluso la sua visita fiorentina con una tappa privata alla Basilica di San Miniato al Monte, recentemente restaurata.

Anche in questo caso il presidente è stato salutato con calore dai presenti. Secondo quanto riferito, il Capo dello Stato ha lasciato la basilica tra gli applausi dei presenti.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è quindi ripartito in treno verso Roma dalla stazione fiorentina di Santa Maria Novella. Al suo passaggio per raggiungere i binari è stato salutato con applausi dai viaggiatori in attesa, più di una persona ha gridato "Grazie presidente".

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