Teatro, "Peter Pan" vola a Forcoli: parte la rassegna dedicata all’Europa

Entra nel vivo a Palaia il progetto culturale “Europa in scena – Il teatro per i cittadini europei di domani”, promosso dal Comune e realizzato da Pensieri di Bo’ e Teatro di Bo’ con la compartecipazione del Consiglio regionale della Toscana nell’ambito del bando “Giornata dell’Europa 2026”.

Il primo appuntamento della rassegna è in programma sabato 16 maggio alle 17.45 alla saletta “Capaccini” di Forcoli, dove andrà in scena lo spettacolo “Peter Pan – 5 regole e 1/2 per essere felici”, scelto dall’amministrazione comunale come simbolo e “manifesto poetico” dell’Europa del futuro.

Diretto da Franco Di Corcia Jr, con assistenza tecnica di Mauricio Salinas, lo spettacolo vede protagonista Mattia Pagni accanto all’eterno bambino Peter Pan. Attraverso una narrazione sospesa tra favola e realtà, l’opera racconta l’incontro tra i due personaggi e si interroga sul significato dell’essere adulti, mettendo a confronto responsabilità quotidiane, sogni e desiderio di meraviglia.

Lo spettacolo propone una rilettura originale della figura di Peter Pan, non più semplice simbolo dell’infanzia eterna ma custode della fantasia e della capacità di guardare il mondo con stupore. In questa prospettiva, la storia diventa anche una metafora dell’Europa: una comunità di popoli chiamata a ritrovare valori come solidarietà, gentilezza e attenzione verso gli altri.

Le “5 regole e mezzo” richiamate nel titolo si trasformano così in un messaggio rivolto soprattutto alle nuove generazioni, in cui la felicità viene raccontata come uno strumento di resistenza al cinismo e alle divisioni.

Lo spettacolo punta inoltre su una scena essenziale e su un linguaggio capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, unendo memoria, immaginazione ed emozione.

L’ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria a causa dei posti limitati. È possibile riservare il proprio posto telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 351 5944009.

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