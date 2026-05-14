Al via il nuovo portale per le segnalazioni a Santa Maria a Monte

A partire da lunedì 18 maggio, il Comune di Santa Maria a Monte attiverà sul proprio sito istituzionale un nuovo servizio digitale dedicato all’invio delle segnalazioni da parte dei cittadini.
Le segnalazioni potranno essere trasmesse esclusivamente online, attraverso un apposito modulo disponibile sul portale comunale. Accedendo al sito del Comune, nella sezione “Siti tematici”, alla voce “Invia la tua segnalazione”, sarà possibile compilare e inviare direttamente la richiesta.
Per consentire una gestione efficace e puntuale degli interventi, il cittadino dovrà compilare il modulo in tutte le sue parti, indicando nominativo, codice fiscale e recapito telefonico.
Sarà inoltre fondamentale specificare con precisione, tramite la mappa disponibile nel modulo, il luogo e la tipologia del problema segnalato.
Per i cittadini che incontrano difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali, soprattutto nella fase iniziale di attivazione del servizio, l’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) garantirà supporto sia telefonicamente, al numero 0587 261617, sia direttamente allo sportello.
“L’introduzione del nuovo sistema – conclude il sindaco Manuela Del Grande – rappresenta un ulteriore passo nel percorso di digitalizzazione dei servizi comunali, con l’obiettivo di rendere più semplice, veloce e trasparente la comunicazione tra amministrazione e cittadini”.
Fonte: Comune di Santa Maria a Monte - Ufficio Stampa
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