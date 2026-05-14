Alessandro Bertini di Modartech confermato nel Direttivo di Piattaforma Moda ETS

Economia e Lavoro Pontedera
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Alessandro Bertini, Direttore di Istituto Modartech, è stato confermato nel Consiglio Direttivo di Piattaforma Sistema Formativo Moda, l’hub che, dal 2008, riunisce Istituti di formazione, Scuole e Accademie italiane che offrono percorsi nel settore moda. A Bertini è stata inoltre assegnata la delega alle relazioni istituzionali per la regione Toscana, che lo porrà ad essere il referente dell’Associazione sul territorio, rafforzando quindi il ruolo della Toscana nella rete nazionale. La conferma di Alessandro Bertini è avvenuta nell’ambito del rinnovo delle cariche, che ha portato Matteo Secoli e Danilo Venturi ad assumere rispettivamente la Presidenza e la Vicepresidenza. L’incarico è valido per il quadriennio 2026-2029.

“Desidero ringraziare l’Assemblea per la fiducia rinnovata – afferma Alessandro Bertini – è un riconoscimento che responsabilizza e, allo stesso tempo, stimola a fare ancora meglio. Il nuovo mandato ci chiama a consolidare il lavoro svolto e a compiere un salto di qualità, rafforzando il ruolo di Piattaforma Sistema Formativo Moda come interlocutore credibile e autorevole nel dialogo con istituzioni e filiera produttiva. La delega alle relazioni istituzionali per la Toscana rappresenta per me un impegno particolarmente importante, perché significa mettere a sistema le eccellenze di un territorio che è da sempre uno dei cuori pulsanti del Made in Italy, costruendo relazioni solide e durature con enti, istituzioni e stakeholder settoriali. Il mio obiettivo sarà quello di favorire un dialogo sempre più strutturato tra formazione, imprese e mondo del lavoro, affinché le competenze degli studenti delle discipline creative rispondano in modo concreto alle evoluzioni del settore. La Toscana dispone di distretti e realtà produttive di altissimo livello: lavorare in rete, creare sinergie e sviluppare partnership sarà fondamentale per generare nuove opportunità e rafforzare l’intero ecosistema. Credo profondamente nel valore del ‘fare squadra’, anche tra le stesse istituzioni formative. È da qui che nasce una crescita condivisa, capace di produrre benefici reali e duraturi per tutti.”

Fonte: Modartech - Ufficio stampa

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