'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo': a Montespertoli la presentazione della 14esima edizione

Mercoledì 20 maggio, alle ore 21:15, la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale di Montespertoli ospiterà la presentazione della quattordicesima edizione dell'Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo, l'opera curata dall'Associazione 46° Parallelo E.T.S. che da oltre un decennio rappresenta uno dei più importanti strumenti di analisi e divulgazione sui conflitti armati in corso a livello globale.

Il tema scelto per questa iniziativa è "Glocal. Come la guerra ci entra nelle tasche": un viaggio nelle connessioni — spesso invisibili — tra le crisi internazionali e la vita quotidiana di ciascuno di noi, dai prezzi dell'energia alle filiere produttive, dalle migrazioni alla sicurezza alimentare.

"Ospitare a Montespertoli la presentazione dell'Atlante delle Guerre è per noi motivo di orgoglio e, allo stesso tempo, una scelta di responsabilità civile," dichiara il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini. "Viviamo un tempo in cui le guerre non sono più qualcosa che accade 'altrove': entrano nelle nostre case attraverso le bollette, i prezzi al supermercato, le storie delle persone che arrivano nei nostri territori. Il titolo dell’iniziativa, 'Come la guerra ci entra nelle tasche', racconta esattamente questo: la necessità di smettere di guardare ai conflitti come a notizie lontane e di iniziare a leggerli come parte del nostro presente. Una comunità come la nostra ha il dovere di offrire spazi di approfondimento seri, fuori dal rumore, dove cittadini, scuole e amministratori possano informarsi e ragionare insieme. Ringrazio la Regione Toscana, il Direttore Raffaele Crocco e tutta la redazione dell'Atlante per il lavoro prezioso che ogni anno ci consegnano: uno strumento indispensabile per costruire cittadinanza consapevole e cultura di pace."

"Quando l'Atlante esce dalle redazioni e arriva in una sala consiliare, in una piazza, in una scuola, fa esattamente il lavoro per cui è nato. A Montespertoli, insieme al sindaco Mugnaini e alla vicepresidente della Regione Diop, non porteremo risposte definitive né soluzioni preconfezionate: porteremo dati, fonti, mappe e storie. Il nostro mestiere è offrire strumenti, non verità. Perché di fronte ai conflitti la differenza la fanno le buone informazioni — quelle che permettono a ciascuno di capire dove si trova, cosa ha davanti e, se serve, come resistere a ciò che non gli piace." Aggiunge Raffaele Crocco, giornalista e direttore dell’Atlante delle guerre.

All'incontro interverranno Bintou Mia Diop, Vicepresidente della Regione Toscana, Alessio Mugnaini, Sindaco di Montespertoli e Raffaele Crocco, giornalista e Direttore dell'Atlante delle Guerre.

L'iniziativa è promossa dal Comune di Montespertoli con il sostegno della Regione Toscana e in collaborazione con l'Associazione 46° Parallelo E.T.S.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio Stampa