Calcio Storico resta in Santa Croce, Perini: "Pronuncia importante"

“Accogliamo con soddisfazione la decisione del tribunale di respingere il ricorso contro lo svolgimento del Calcio Storico Fiorentino in piazza Santa Croce. È una pronuncia importante perché riconosce il valore storico, culturale e identitario di una delle tradizioni più rappresentative della nostra città”.

È quanto dichiara l’assessora alle tradizioni popolari del Comune di Firenze Letizia Perini commentando la decisione del giudice Fiorenzo Zazzeri, che ha respinto il ricorso presentato da alcuni residenti contro lo svolgimento della manifestazione in piazza Santa Croce.

“Il Calcio Storico non è soltanto un evento: è parte della storia di Firenze, del legame con i quartieri e della memoria popolare cittadina. Piazza Santa Croce ne è da secoli la sede naturale e simbolica, un luogo che rappresenta l’anima stessa della manifestazione” ha aggiunto Perini.

“Comprendiamo le esigenze e le preoccupazioni dei residenti e continueremo a lavorare, insieme agli uffici comunali e agli organizzatori, per migliorare ulteriormente la gestione degli allestimenti, dei tempi di montaggio e smontaggio e degli aspetti logistici legati alla manifestazione” ha proseguito l’assessora.

“Era fondamentale difendere il principio che le grandi tradizioni popolari fiorentine fanno parte del patrimonio collettivo della città e devono poter continuare a vivere nei loro luoghi storici, nel rispetto delle regole e in equilibrio con la vita quotidiana dei cittadini. Voglio anche ringraziare il presidente della commissione Sport Marco Burgassi e il presidente del Calcio Storico Fiorentino Michele Pierguidi per il lavoro e l’impegno con cui hanno difeso la permanenza del Calcio Storico in piazza Santa Croce, tutelando una tradizione che rappresenta l’identità più autentica di Firenze” ha concluso Perini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa