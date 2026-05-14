Call center Konecta, presidio delle lavoratrici a Livorno

Economia e Lavoro Livorno
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Il presidio delle lavoratrici del call center Konecta

Oggi pomeriggio si è tenuto in Prefettura a Livorno un incontro sulla vertenza del call center Konecta tra il prefetto Giancarlo Dionisi, i rappresentanti dell'azienda, le rsu e le segreterie provinciali Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl. Presenti anche l'assessore comunale Federico Mirabelli e Paola Carradori in rappresentanza della Regione Toscana.

In concomitanza alla riunione una delegazione di lavoratrici di Konecta ha effettuato un presidio davanti alla Prefettura di Livorno per tenere accesi i riflettori sulla situazione critica in cui si trova il call center livornese.

Nel corso dell'incontro Konecta ha confermato la criticitá della situazione. Il prefetto ha preso l'impegno di portare la vertenza all'attenzione del Ministero. A rischio ci sono 76 posti di lavoro. Se Tim confermasse l'intenzione di tagliare ulteriormente i volumi del servizio clienti 187 (al momento unica commessa gestita da Konecta a Livorno), il call center livornese andrebbe incontro a una probabile chiusura già a partire dal prossimo autunno.

Domani venerdì 15 maggio alle ore 9 la vertenza sarà all’attenzione della commissione consiliare comunale “Economia e lavoro” nel corso della quale saranno ascoltate le rsu del call center. Anche in questo caso sarà presente una delegazione di lavoratrici.

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