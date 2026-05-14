Al Comune di Capoliveri 600mila euro per il canile dell’Elba

La Regione Toscana ha approvato il nuovo accordo di programma che sarà sottoscritto con il Comune di Capoliveri per la realizzazione di un canile comprensoriale all’Isola d’Elba, destinato a rafforzare le attività di contrasto al randagismo e di tutela degli animali sul territorio. L’intervento verrà realizzato a Lacona, nel territorio di Capoliveri, grazie a un contributo straordinario regionale complessivo di 600 mila euro.

Con la delibera approvata, la Regione autorizza la sottoscrizione del nuovo accordo di programma e conferma lo stanziamento delle risorse necessarie all’opera, previste sul bilancio pluriennale 2026-28. Nel dettaglio, 300 mila euro risultano già impegnati e liquidati al Comune interessato nel 2024, altri 300 mila euro saranno erogati nel corso del 2026.

“Con questo accordo confermiamo l’attenzione della Regione verso le esigenze dei territori e verso un tema importante come la tutela degli animali e il contrasto al randagismo. Il nuovo canile comprensoriale dell’Elba rappresenta un investimento concreto a favore della comunità locale e consentirà di offrire servizi più efficienti e strutture adeguate per la gestione degli animali sul territorio”, afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Che aggiunge: “Si tratta di un risultato storico, assai significativo per tutto il territorio elbano, perché si tratta del primo canile realizzato su questa importante isola e perché grazie alla collaborazione della Regione anche l’Elba può dotarsi di un’opera attesa da tempo che permetterà di affrontare in maniera più efficace il fenomeno del randagismo e consentirà di garantire migliori condizioni di accoglienza e tutela degli animali”.

Soddisfazione viene espressa anche dal sindaco di Capoliveri, Walter Montagna, che evidenzia: “L’accordo tra Regione Toscana e Comune di Capoliveri rappresenta un passaggio importante per portare finalmente a compimento una struttura necessaria ed attesa dal nostro territorio. Dopo lo stop dovuto alla variante, i lavori per la realizzazione del canile sono ripresi e questo ci consente di guardare avanti con maggiore fiducia”.

Il sindaco Montagna evidenzia che la Gestione associata del turismo dell’Elba ha deciso di mettere a disposizione ulteriori 240 mila euro per sostenere l’opera: “Un impegno concreto che testimonia attenzione e sensibilità verso un servizio fondamentale non solo per la tutela degli animali, ma anche per il decoro e l’equilibrio del territorio. Auspichiamo che questo onere possa essere condiviso anche con la Regione, nell’ambito di una collaborazione istituzionale che fino ad oggi ha dato segnali positivi”.

Il canile comprensoriale non è soltanto un’infrastruttura, secondo Montagna, ma “una risposta civile e moderna a un’esigenza reale” che permetterà di garantire accoglienza, sicurezza e gestione adeguata degli animali: “Continueremo a lavorare affinché l’opera possa essere completata nei tempi previsti, nell’interesse della comunità e con senso di responsabilità verso tutto il territorio elbano”.

La realizzazione del canile comprensoriale rappresenta un intervento strategico per l’intero territorio elbano. Ha l’obiettivo di migliorare la gestione del fenomeno del randagismo, garantire maggiori condizioni di sicurezza e benessere animale e dotare l’isola di una struttura adeguata alle esigenze del comprensorio. L’attuazione finanziaria dell’accordo, in ogni caso, resta subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di equilibrio di bilancio e delle procedure in materia di contabilità pubblica.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa

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