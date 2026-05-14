Cascina, arrestata 58enne per furto aggravato e rapina impropria

Nel pomeriggio del 13 maggio, i carabinieri della Stazione di Cascina hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una 58enne, già condannata in via definitiva per furto aggravato e rapina impropria. La donna dovrà scontare 3 anni di reclusione e pagare una multa di 800 euro.

Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale di Pisa su disposizione dell'Ufficio Esecuzioni Penali, a seguito delle condanne relative a fatti commessi a Cascina nel 2018.

Dopo le formalità di rito in caserma, la 58enne è stata trasferita presso la Casa Circondariale di Pisa.

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