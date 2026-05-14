Rinviato a giugno il 'Castelfranco di Sotto Primavera Street Food Festival'

L'iniziativa Castelfranco di Sotto Primavera Street Food Festival, prevista in piazza XX settembre dal 15 al 17 maggio 2026

è stata rinviata a causa delle previsioni meteo che per il prossimo fine settimana hanno ipotizzato un'alta probabilità di pioggia e maltempo.

La manifestazione però non è persa, il sindaco Fabio Mini e l'assessore alle attività produttive Pino Calò hanno deciso di non annullarla, ma di spostarla indicativamente al mese di giugno per evitare sovrapposizione con altri eventi già programmati nelle prossime settimane, la data precisa è allo studio e non appena sarà definita verrà comunicata alla cittadinanza.

“Allestire una festa di 3 giorni – dice l'assessore Calò -, per poi vederla sciupare dal maltempo non è conveniente per nessuno, né per gli organizzatori, né per il paese, quindi abbiamo ritenuto fosse meglio posticiparla. Naturalmente ci dispiace di questo rinvio, ma sicuramente nella nuova data avremo più fortuna con il meteo”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa

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