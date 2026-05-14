Commercio e futuro del centro a Empoli, Confesercenti: "Servono servizi adeguati"

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Eros Condelli

Confesercenti Empolese Valdelsa interviene nel dibattito seguito alla chiusura del bando "APRI Empoli" con l’obiettivo di riportare la dialettica politica sui binari della concretezza. L’associazione invita a concentrare le energie sugli interessi reali del commercio e degli investimenti, elementi essenziali per garantire quei servizi che determinano il benessere di una città.

Secondo Confesercenti, la tutela dell’immagine del centro storico deve essere un impegno comune: un atto di rispetto dovuto sia alle attività storiche, che ne costituiscono l’identità, sia alle aperture più recenti, nate dal coraggio di nuovi imprenditori che continuano a presidiare il territorio.

"Qualsiasi tentativo messo in campo dall’Amministrazione per agevolare gli investimenti nel nostro centro è apprezzabile e va sostenuto – ha affermato Eros Condelli, Presidente Confesercenti Empoli -. Riconosciamo l’attenzione dimostrata e la volontà di agire nonostante gli strumenti spesso limitati a disposizione dei Comuni. Tuttavia, per guardare avanti con successo, dobbiamo condividere le ragioni profonde della crisi che stiamo attraversando: l'impennata dei prezzi, le incertezze energetiche e la contrazione del potere d'acquisto sono ostacoli reali che frenano ogni iniziativa imprenditoriale."

"La sfida dei prossimi anni sarà quella di saper leggere i consumi di una società in continuo mutamento. Empoli ha già avviato un importante percorso di rigenerazione urbana sul piano edilizio e urbanistico; ora è fondamentale che questa trasformazione prosegua parallelamente con un profondo rinnovo dei servizi – prosegue Condelli -. Una città moderna non ha bisogno solo di piazze e palazzi riqualificati, ma di un ecosistema di servizi che renda il centro attrattivo e funzionale per chi lo vive e per chi ci lavora."

"In questa fase di cambiamento, Confesercenti vuole amplificare il concetto di lavoro di squadra. Non ci interessa la polemica, ma la costruzione di soluzioni. – conclude il Presidente Confesercenti Empoli - Ci mettiamo a disposizione, come sempre, per promuovere progetti e investimenti in sinergia con l’Amministrazione: solo unendo le forze e mettendo a fattore comune le competenze potremo sostenere chi, ogni mattina, continua con coraggio ad alzare la propria serranda."

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