Congressi federazione PD Empolese Valdelsa, si rinnovano tutti i vertici

Comincia la fase dei congressi di circolo per le unioni comunali della federazione del Partito democratico dell’Empolese Valdelsa. Dal 15 al 31 maggio 2026 si terranno nei quarantuno circoli Pd dell’Empolese Valdelsa i congressi che porteranno all’elezione di tutti i livelli organizzativi del partito: i circoli, le unioni comunali e la federazione.

Ecco il calendario dei congressi dei circoli al voto: il primo congresso domani, 15 maggio, a Petrazzi (Castelfiorentino), domani, sabato 16 maggio,il circolo di Villanuova a Empoli; lunedì 18 i due circoli di Capraia e Limite, Praticelli a Castelfiorentino, Sant’Andrea –Fontanella a Empoli; martedì 19 Monterappoli a Empoli e Montespertoli; mercoledì 20 Castelnuovo d’Elsa a Castelfiorentino e Ponte a Elsa a Empoli; giovedì 21 Castelfiorentino 1 e Cortenuova a Empoli; venerdì 22 maggio Santa Maria a Empoli; sabato 23 tutti e 4 i circoli di Cerreto Guidi, Ponzano a Empoli; lunedì 25 maggio tutti i circoli di Montelupo Fiorentino, Dogana a Castelfiorentino, Cascine a Empoli, martedì 26 Avane Pagnana Marcignana a Empoli, Sovigliana a Vinci; mercoledì 27 Castelfiorentino 2, Casenuove a Empoli, Cerbaie a Fucecchio, Montaione e Spicchio a Vinci; giovedì 28 Cambiano a Castelfiorentino, Corniola a Empoli, Botteghe e San Pierino a Fucecchio, Vitolini a Vinci; venerdì 29 maggio Pozzale a Empoli, I Care a Fucecchio, Vinci; sabato 30 maggio Certaldo.

I candidati a segretario delle Unioni comunali sono: si ripresentano gli uscenti a Capraia e Limite Michele Puccioni, a Castelfiorentino Gabriele Romei, a Montaione Giorgio Benassi e a Vinci Francesco Redditi. Nuovi candidati a Cerreto Guidi Piera Masini, a Certaldo Elia Bracali, a Empoli Gianni Bagnoli, a Fucecchio Raffaella Castaldo e a Montelupo Fiorentino Aglaia Viviani.

A Gambassi Terme e a Montespertoli sono in corso valutazioni sul percorso da intraprendere per i rispettivi congressi, che si terranno nelle date sopra indicate.

Per quanti riguarda la carica di segretario di federazione la candidatura è quella di Maurizio Cei.

Terminati i congressi la commissione territoriale, acquisiti tutti i verbali dei congressi di circolo, comunicherà i risultati del voto e convocherà la prima riunione delle assemblee comunali, entro il 14 giugno 2026, e territoriale, entro il 21 giugno 2026.

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa