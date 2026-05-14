Chiesto l'ergastolo per Vasile Frumuzache, autore di due femminicidi

Si torna a parlare dei femminicidi di Maria Denisa Adas Paun, 30 anni, e Ana Maria Andrei, 27. Per Vasile Frumuzache, accusato di aver ucciso le due donne e averne occultato i cadaveri, la richiesta è di ergastolo con isolamento diurno di 18 mesi.

Questa è infatti la richiesta di condanna fatta alla corte di assise di Firenze dai pm Luca Tescaroli e Leonardo De Gaudio.

Paun fu uccisa a Prato nel maggio 2025, Andrei era sparita da Montecatini Terme (Pistoia) l'estate 2024, anche lei uccisa. I cadaveri furono trovati molto tempo dopo.