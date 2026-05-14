"Furti e intrusioni, c'è insicurezza": la denuncia dal Comitato di Carraia

Cresce la preoccupazione tra i residenti della zona di Carraia, nel Comune di Empoli, dopo "i numerosi episodi di furti e tentativi di intrusione segnalati nelle ultime settimane". A lanciare l’allarme è il Comitato di Carraia, in una nota che raccoglie il malcontento e le richieste dei cittadini del quartiere.

“Molti cittadini riferiscono di vivere ormai con un forte senso di insicurezza, soprattutto nelle ore serali e notturne”, spiegano i residenti, sottolineando come la percezione diffusa sia quella di “una presenza insufficiente di controlli sul territorio e di una situazione che rischia di peggiorare ulteriormente”.

Il Comitato precisa di non voler alimentare allarmismi, ma di voler “portare all’attenzione pubblica un problema reale che coinvolge famiglie, anziani e lavoratori della zona”. Una situazione che, secondo i cittadini, "richiede risposte concrete e tempestive da parte delle istituzioni".

Per questo motivo i residenti chiedono “maggiore attenzione da parte del Comune e delle istituzioni competenti”, invocando "controlli più frequenti, un maggiore presidio del territorio e interventi mirati per migliorare la sicurezza del quartiere."

“Auspichiamo che la situazione possa essere approfondita e portata all’attenzione dell’opinione pubblica”, conclude il Comitato, ribadendo la necessità di affrontare il tema sicurezza nella zona di Carraia "con urgenza e continuità".

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