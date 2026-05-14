Montopoli rivoluziona la raccolta porta a porta: ecco i sacchetti coi tag

Rivoluzione nella raccolta porta a porta del Comune di Montopoli in Val d’Arno. Inizia tra poche settimane un percorso che si concluderà con il primo gennaio 2028 quando la tariffa dei rifiuti diventerà puntuale, prevedendo dei costi più bassi per chi produce meno indifferenziato. Un processo che coinvolgerà tutte le utenze domestiche e che prenderà avvio nei prossimi giorni. Dal primo giugno 2026, infatti, comincerà la distribuzione dei sacchi grigi per l’indifferenziata, contenente un codice (tag) collegato a ogni utenza. Una fornitura di 30 sacchi all’anno per ogni utenza.

La distribuzione si svolgerà a partire dal 3 giugno il martedì dalle 14 alle 18 e il venerdì mattina dalle 8.30 alle 12.30 nella sala consiliare del palazzo comunale di Montopoli (via Guicciardini, 61, piano terra) mentre ogni mercoledì dalle 14 alle 18 la distribuzione si svolgerà allo sportello ambiente, nella sede della Pubblica Assistenza (via Mattei, 4 Capanne). È possibile delegare qualcuno per il ritiro. Il sacco semitrasparente grigio dovrà essere utilizzato esclusivamente per il conferimento del rifiuto indifferenziato. Dopo i primi mesi di transizione, dal primo di ottobre 2026 i rifiuti esposti in sacchi diversi da quelli dotati di tag non saranno raccolti, verranno segnalati con un adesivo di non conformità e saranno oggetto di accertamenti ispettivi per risalire all’autore dell’abbandono/errato conferimento.

«Grazie all’ufficio ambiente del Comune e al costante dialogo con Geofor – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessore Andrea Marino – stiamo portando avanti un processo tanto importante quanto necessario. Il nostro obiettivo è migliorare progressivamente la quantità e la qualità della nostra raccolta differenziata. I sacchi grigi ci impongono di pensare a ciò che buttiamo tra i rifiuti non differenziabili e il limite numerico dei sacchi è un invito a esporre il sacco soltanto quando è pieno. Sappiamo che è un cambiamento che incide sulle abitudini quotidiane di ognuno di noi. È importante però cominciare a pensare che ognuno nel proprio piccolo può fare la propria parte per ridurre la percentuale totale di rifiuto indifferenziato».

La raccolta puntuale si fonda sul concetto di equità, in quanto – oltre a considerare la dimensione dell’abitazione e il numero delle utenze – valuterà anche la quantità reale di rifiuti prodotti. In questo modo, chi sarà più attento al riciclo e produrrà meno rifiuto indifferenziato potrà ottenere dei benefici economici. «In queste settimane sono cominciati anche i controlli su quella che è adesso la raccolta differenziata – continuano – un modo per iniziare a sensibilizzare i cittadini e le cittadine sugli errori che si commettono. Un lavoro prezioso e propedeutico ai prossimi cambiamenti in atto».

Nelle prossime settimane i cittadini riceveranno una lettera con le indicazioni del passaggio e nel mese di giugno saranno organizzate delle assemblee pubbliche ad hoc.

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio stampa