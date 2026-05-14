Si sono conclusi una parte dei i lavori di rigenerazione urbana in Piazza Veneto, finanziati con fondi PNRR e che hanno interessato uno dei luoghi simbolo del centro storico di Fucecchio.

Gli interventi hanno previsto il restauro della pavimentazione della piazza e il recupero e la valorizzazione delle pietre esistenti, restituendo decoro, sicurezza e nuova vivibilità all’area. La fine di questa parte del cantiere consentirà di svolgere i consueti eventi legati al Palio in piazza Veneto, come il Palio in Gioco di domenica 17 maggio, l'attesissima presentazione del cencio di martedì 19 maggio e il corteggio storico della mattina del 24 maggio, che precede la carriera paliesca del pomeriggio.

L’opera si inserisce nel più ampio programma di riqualificazione del centro storico alto che ha coinvolto, tra gli altri, via Sbrilli, piazza Bracci, piazza Lavagnini, parco Corsini e piazza Amendola, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio urbano e migliorare la qualità degli spazi pubblici cittadini.

Intanto proseguono ora le attività sugli altri cantieri ancora aperti, in particolare quelli relativi alla ristrutturazione di palazzo pretorio in piazza Veneto e gli interventi in via Donateschi e alle scarelle di Sant’Antonio. Dopo il Palio, invece, si procederà con l'intervento in via Borgo Valori.

“Con questo intervento restituiamo alla città uno spazio storico rinnovato e più accogliente – dichiarano la sindaca Emma Donnini e l'assessore con delega al centro storico Emiliano Lazzeretti – proseguendo nel percorso di rigenerazione e valorizzazione del centro storico grazie alle risorse del PNRR. Compatibilmente e senza influire sugli eventi legati al Palio verranno portati avanti il cantiere per il restauro di palazzo pretorio in piazza Veneto e gli altri rimanenti, da concludere entro il 30 giugno 2026”

I lavori rappresentano un ulteriore passo avanti nel progetto complessivo di riqualificazione urbana volto a preservare l’identità storica della città, migliorandone al tempo stesso funzionalità e accessibilità.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa