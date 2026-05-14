Pisa, spacciava droga in Vettovaglie: arrestato un 20enne

Proseguono i controlli dei Carabinieri per il contrasto al degrado urbano e allo spaccio di stupefacenti nel centro storico di Pisa.

Nel pomeriggio del 12 maggio, intorno alle 18, i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Pisa hanno arrestato un 20enne di origine straniera, sorpreso mentre stava cedendo a un acquirente una dose di hashish. Il fatto è avvenuto in Piazza delle Vettovaglie.

I militari hanno sequestrato al giovane 1,3 grammi di hashish e 10 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio, mentre l'acquirente è stato identificato e segnalato alla Prefettura. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro e custoditi in attesa delle procedure dell'Ufficio Corpi di Reato.

L'arresto è stato convalidato e nei confronti del 20enne è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria due volte al giorno, tutti i giorni della settimana.