Premio Claudia Fiaschi: vincono le tesi di Jessica Bertocci e Martina Chimienti

Sono Jessica Bertocci e Martina Chimienti le vincitrici della II edizione di “Terzo-Premio Claudia Fiaschi”, il bando per le migliori tesi di laurea magistrale e dottorato di ricerca sul valore e l’impatto del Terzo settore. L’iniziativa, nata per onorare la memoria di Claudia Fiaschi, personalità di assoluto rilievo nel mondo del sociale prematuramente scomparsa nel 2024, è del Forum Terzo Settore, in collaborazione con Corriere Buone Notizie e con il sostegno di BCC Roma.

Il premio per la migliore tesi di laurea magistrale va a Jessica Bertocci, dell’Università degli studi di Firenze, per il lavoro dal titolo “Cultura e partecipazione come Motori di Agency Collettiva. Due casi di studio di Welfare Culturale nelle aree Interne”. La tesi affronta il tema del welfare culturale come modello integrato di promozione del benessere e della salute di individui e comunità, attraverso pratiche fondate sulle arti visive, performative e sul patrimonio culturale, individuando possibili indicatori di welfare culturale in area pedagogica.

La tesi di dottorato di ricerca premiata è di Martina Chimienti, dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, dal titolo: “Modelli abitativi inclusivi per persone con disabilità: il ruolo delle strutture di co-housing nella promozione della qualità della vita”. La ricerca fa emergere come il co-housing rappresenti oggi un modello abitativo innovativo, che può contribuire a ripensare le politiche di residenzialità per le persone con disabilità e fragilità, promuovendo forme di vita comunitaria basate su autonomia, solidarietà e partecipazione sociale.

Al bando “Terzo-Premio Claudia Fiaschi” hanno partecipato in totale 38 candidati. Le domande sono state valutate da un Comitato scientifico composto da: Luca Gori, Stefano Granata, Elisabetta Soglio, Paolo Venturi, Stefano Zamagni e Giancarlo Moretti.

“Questo premio ci arricchisce di uno sguardo giovane e prezioso su ambiti assolutamente attuali”, ha detto Giancarlo Moretti, portavoce del Forum Terzo Settore. “Ci auguriamo che per tanti che operano nel Terzo settore, le tesi vincitrici possano essere uno stimolo a sperimentare, e che questo bando favorisca l’approfondimento del Terzo settore nel mondo universitario. C’è un gran bisogno di veder comunicare mondo accademico e realtà sociali, affinchè progresso e innovazione diventino strade sempre più praticabili. Continueremo a lavorare per far sì che ‘Terzo-Premio Claudia Fiaschi’ si affermi come importante punto di riferimento per studiosi e studiose, una porta aperta alle nuove generazioni per ascoltarle e creare positive contaminazioni di idee”.

A Jessica Bertocci e Martina Chimienti va il riconoscimento economico, rispettivamente, di 1.500 euro e 2.500 euro, oltre a una scultura realizzata dal laboratorio artistico “Duettando”. La premiazione si svolgerà mercoledì 27 maggio, a partire dalle ore 10 presso l’Auditorium Via Rieti (via Rieti 13, Roma), in occasione dell’Assemblea del Forum Terzo Settore.

Le menzioni speciali e ulteriori dettagli su “Terzo-Premio Claudia Fiaschi” su www.forumterzosettore.it

Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sul canale Youtube del Forum Terzo Settore.

Fonte: Ufficio Stampa

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