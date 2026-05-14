Attivo il Punto di intervento rapido nella Casa della comunità di Greve

Si pone l’obiettivo di gestire un’urgenza minore, decongestionare il pronto soccorso e dare una risposta puntuale sul territorio con la diagnostica rapida. Il Punto di Intervento Rapido, partito sperimentalmente, è il nuovo servizio aperto da qualche settimana negli spazi riqualificati e adeguati della struttura di via della Pace che accoglie la nuova casa della Comunità di Greve in Chianti. L’ambulatorio arriva con la conclusione dei lavori di adeguamento del presidio sociosanitario di Greve, diventato Casa di Comunità Spoke, investimento promosso dalla Società della Salute Fiorentina Sud Est e finanziato attraverso i fondi ottenuti del PNRR.

Il PIR è previsto dall’accordo integrativo regionale con la Medicina Generale e rappresenta un servizio previsto della sanità territoriale, senza alcun costo aggiuntivo per l’amministrazione comunale. E’ inserito all’interno delle Case di Comunità Hub e Spoke che senza il Pir non potrebbero essere attive. E’ composto esclusivamente da medici di Medicina Generale o di Continuità assistenziale. “E’ una risposta importante ai bisogni sanitari non urgenti, utile a limitare e contenere gli afflussi del pronto soccorso – dichiara il sindaco di Greve in Chianti Paolo Sottani, nonché vicepresidente della Società della Salute Fiorentina Sud est – del servizio vanno evidenziati i caratteri di accessibilità, territorialità e continuità nei percorsi assistenziali”. Si è parlato del Pir nella commissione consiliare di qualche giorno fa, alla presenza del dottor Simone Naldoni, direttore della Società della Salute Fiorentina Sud Est, e successivamente nella seduta del consiglio comunale.

Il Punto di Intervento Rapido della Casa della Comunità di Greve in Chianti è attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, garantito dalla presenza di un medico di assistenza primaria in orario diurno. Si tratta di un ambulatorio diurno di assistenza primaria ad integrazione dell’assistenza fiduciaria per l’erogazione di visite per bisogni non differibili. Il Punto di Intervento Rapido è finalizzato a garantire una risposta di continuità medica diurna per la popolazione del territorio di riferimento alle condizioni croniche, acute/sub acute o per riacutizzazioni cliniche in pazienti affetti da patologia cronica, anche con utilizzo diretto di strumentazione diagnostica di primo livello. L’ambulatorio è ad accesso diretto per i cittadini presenti sul territorio previo contatto con il numero di telefono 116117 o mediato da medici di famiglia.

I medici di continuità assistenziale e gli infermieri del Pir di Greve in Chianti hanno a disposizione apparecchi per la misurazione dei valori di emoglobina, glicemia, elettroliti ed altri valori del sangue, strumenti per test rapidi, farmaci, un elettrocardiografo connesso in rete e un ecografo.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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