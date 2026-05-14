Sanità e appalti, la Cgil lancia la raccolta firme per due proposte di legge

Economia e Lavoro Castelfiorentino
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Sanità pubblica e diritti negli appalti al centro della mobilitazione nazionale. Appuntamenti anche nell'Empolese Valdelsa con banchetti e iniziative nei principali comuni

La Cgil, assieme a tante altre realtà, promuove due raccolte di firme a sostegno di leggi d’iniziativa popolare su temi centrali per migliorare le condizioni delle persone dentro e fuori i luoghi di lavoro. Una riguarda il diritto alla salute, l’altra i diritti di chi lavora negli appalti, sia pubblici che privati (info: www.cgil.it)

Il 15 e 16 maggio la Cgil darà il via alla campagna di raccolta firme. Due giornate di mobilitazione nazionale che interesseranno tutti i territori nazionali e della Toscana: domani in ogni provincia sono in programma assemblee Cgil aperte per presentare alla cittadinanza le proposte legislative, sabato 16 maggio è prevista la presenza di decine di banchini di raccolta firme nelle piazze di ogni provincia.

Le due proposte di legge riguardano, da un lato, la sanità e il diritto effettivo alla tutela della salute, con l’obiettivo di difendere e rafforzare il Servizio sanitario nazionale e valorizzare il lavoro nel settore. Dall’altro, il tema del lavoro negli appalti, per garantire lo stesso salario, le stesse tutele e gli stessi diritti delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti del committente, oltre a maggiori condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro.

La campagna sarà promossa con gli slogan: “Io firmo per il diritto alla salute” e “Io firmo per stesso lavoro, stesso contratto”, e da domani venerdì 15 maggio sarà possibile sottoscrivere le due proposte di legge anche online accedendo al sito del Ministero della Giustizia.

Domani venerdì 15 maggio appuntamento a SCANDICCI: assemblea delle assemblee Cgil al Teatro Aurora di Scandicci dalle 9:30 alla presenza di Tania Scacchetti (segretaria generale Spi Cgil).

Sabato 16 maggio raccolta firme al mercato di Sant'Ambrogio dalle ore 9:30 alle 13

Gli appuntamenti di Cgil nell'Empolese-Valdelsa

Castelfiorentino: Mercato di Castelfiorentino dalle ore 9:30 alle ore 12:30

Certaldo piazza della Libertà dalle ore 10 alle ore 12

Fucecchio via Fucecchiello davanti alla Coop dalle ore 10 alle ore 12:30

Empoli Piazza Guerra dalle ore 10:30 alle ore 13

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