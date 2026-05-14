Il procuratore antimafia Salvatore Curcio incontra studenti e cittadini a San Casciano

Un nuovo evento di alto profilo civile, culturale e istituzionale per creare momenti di dialogo con le nuove generazioni, stimolare riflessioni e piantare semi di legalità, senso civico, responsabilità condivisa come strumenti di contrasto alla criminalità organizzata.

La rassegna “Maggio Mese della Legalità”, promossa e organizzata dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità in un impegno comune teso alla diffusione della cultura della legalità, prosegue con un doppio appuntamento e un ospite d’eccezione. Si tratta di Salvatore Curcio, Procuratore Capo della Repubblica e della Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, che domani, venerdì 15 maggio, incontrerà nella sala del Teatro Niccolini, alle ore 10:30, gli studenti e le studentesse dell’Istituto Comprensivo "Il Principe" di San Casciano (incontro riservato alle scuole del territorio comunale) e in un secondo momento, alle ore 18:00, sempre nello spazio del teatro, la comunità sancascianese. In questo caso l'evento aperto a tutti sarà moderato e coordinato dalla caporedattrice Tgr Rai Toscana Maria Adele De Francisci.

“Siamo onorati e felici di accogliere il Procuratore Capo della Repubblica di Catanzaro Salvatore Curcio – dichiara il sindaco Roberto Ciappi – un incontro importante che vuole coinvolgere e sensibilizzare i cittadini e le cittadine, partendo dalle nuove generazioni, l’iniziativa permetterà di conoscere e valorizzare la significativa testimonianza del procuratore, impegnato nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata e ispirato da una consapevolezza profonda e coerente che attribuisce alla giustizia il valore di un principio imprescindibile della nostra esistenza”.

Salvatore Curcio, calabrese originario di Soverato (CZ), è in magistratura dal 1989. Dopo un periodo di tirocinio a Firenze, ha svolto le funzioni di giudice istruttore penale e giudice per le indagini preliminari al Tribunale di Catanzaro. Dal 1993 al 2012 è stato sostituto procuratore della Dda di Catanzaro applicato ai territori della Piana di Sibari e dell’alto Jonio cosentino. Tra le sue inchieste più importanti ci sono Galassia, contro la ‘ndrangheta del cirotano e del cosentino, che portò a giudizio 187 persone, e l’operazione antidroga Decollo che toccò tre continenti e portò all’arresto di 119 persone e al sequestro di 5600 chili di cocaina.

Il magistrato è stato sostituto procuratore generale della Repubblica nella Corte d’appello di Catanzaro dal 2012 al 2016 anno in cui ha ricoperto il ruolo di procuratore della Repubblica facente funzioni di Lamezia Terme. Ruolo ratificato dal Csm il 19 aprile 2017.

L'evento pomeridiano è ad ingresso libero. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

Fonte: Ufficio Stampa Associato Del Chianti Fiorentino - Ufficio Stampa

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