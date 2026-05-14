"Se non si toglie il Keu, si contaminano le falde": le voci dall'assemblea a Fontanella

Ieri sera al Circolo Arci Fontanella abbiamo tenuto un’assemblea pubblica con l’avvocato Luca Scarselli e con l’esperto Daniele Rovai per aggiornarci con le persone residenti sugli sviluppi della vicenda Keu.

Il non luogo a procedere per alcuni degli imputati e come va avanti il processo per imprenditori e politici. Ma soprattutto cosa sta succedendo in materia di salute e sicurezza pubblica.

Su questo punto è stato prezioso l’intervento di alcuni cittadini di Crespina Lorenzana, comune pisano che rientra tra i 13 siti dove è stato riscontrato Keu. Qua, in località Ceppaiano, nei giorni scorsi è arrivata la conferma che nelle acque dei pozzi e nelle falde stati riscontrati livelli impressionanti di cromo esavalente, uno dei peggiori cancerogeni che esistano.

“È dal 2021 che questa cosa si sa, ma finora le istituzioni hanno minimizzato e si è cercato di tenere sotto traccia la cosa - hanno raccontato - dicevano che solo la rottura dell’acquedotto o delle tubature provocate da lavori improvvidi avrebbero potuto portare ad una contaminazione delle falde. E invece noi siamo la prova che basta la pioggia e l’umidità a far evolvere il cromo trivalente in cromo esavalente e che questa sostanza passa dal terreno alle acque. I livelli più allarmanti sono stati trovati più in profondità. Se non si rimuove il Keu, la contaminazione è solo questione di tempo”.

Quanto sta avvenendo a Ceppaiano è la conferma di quello che è emerso dallo studio del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, in cui il team del professor Petrini concludeva con la stessa osservazione.

Per questo anche a Empoli non ci sentiamo sicuri. La messa in sicurezza non è affatto una bonifica. Le 8mila tonnellate di Keu sono sempre sotto la terra e vogliamo che vengano tolte.

Nel frattempo vorremmo sapere a che punto è il collaudo del cerotto bis e quando cominceranno i monitoraggi. Ma anche dove cominceranno le analisi, visto che ad oggi i piezometri presenti sono distrutti o inavvicinabili. La posizione e la profondità, infatti, sono due elementi fondamentali per avere risultati più verosimili possibile.

Assemblea Permanente No Keu

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