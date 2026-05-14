Shalom, campi estivi anche a Fivizzano: come iscriversi

Le iscrizioni per l’Estate Shalom sono ufficialmente aperte! Che tu scelga i nostri Campi Diurni (San Miniato, Fucecchio, S. Croce) o l’emozione dei Campi Residenziali a Fivizzano, ti aspetta un viaggio indimenticabile fatto di amicizia, crescita e valori.

L’offerta di Shalom non è una semplice vacanza. I nostri campi sono veri e propri percorsi di educazione alla Pace e alla convivenza. Attraverso il gioco, lo sport e le escursioni nella natura incontaminata della Lunigiana, i nostri educatori trasmettono valori fondamentali: il dialogo, il rispetto degli altri e dell'ambiente, l'uguaglianza e i diritti umani, l’importanza della spiritualità.

Per i ragazzi sarà un’immersione in emozioni forti e divertimento assicurato, con la consapevolezza che impegnarsi per un mondo più giusto è la strada per la felicità.

Campi Residenziali a Fivizzano (MS)

Tutti i campi residenziali si terranno presso la splendida Casa Shalom ad Arlia, Fivizzano.

Bambini (8-11 anni)

III, IV e V elementare

Quando: 29 Giugno – 5 Luglio

Quota: 180 €

+ 10€ assicurazione + 20€ pullman. Include T- shirt e cappellino.

Ragazzi (11-15 anni)

Medie e I superiore

Turno I: 6 – 16 Luglio

Turno II: 16 – 26 Luglio

Quota: 270 € (10 giorni)

+ 10€ assicurazione + 20€ pullman. Include T-

shirt e cappellino.

Cosa mettere in valigia?

Sacco a pelo o lenzuolo e cuscino

Scarpe comode per camminare

Piatti, bicchieri e posate monouso biodegradabili

K-way e costume da bagno

Necessario per l'igiene personale

Come Iscriversi

Le iscrizioni per i campi residenziali di Fivizzano si effettuano in presenza presso la sede centrale:

Movimento Shalom

Piazza Buonaparte, 15 – San Miniato (PI)

Orari: Lun-Ven 9:00-13:00 e 18:00-19:00 | Sabato mattina. Ulteriori info www.movimento-shalom.org tel 0571400462

Fonte: Ufficio stampa