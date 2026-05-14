Shalom, campi estivi anche a Fivizzano: come iscriversi

Le iscrizioni per l’Estate Shalom sono ufficialmente aperte! Che tu scelga i nostri Campi Diurni (San Miniato, Fucecchio, S. Croce) o l’emozione dei Campi Residenziali a Fivizzano, ti aspetta un viaggio indimenticabile fatto di amicizia, crescita e valori.
L’offerta di Shalom non è una semplice vacanza. I nostri campi sono veri e propri percorsi di educazione alla Pace e alla convivenza. Attraverso il gioco, lo sport e le escursioni nella natura incontaminata della Lunigiana, i nostri educatori trasmettono valori fondamentali: il dialogo, il rispetto degli altri e dell'ambiente, l'uguaglianza e i diritti umani, l’importanza della spiritualità.
Per i ragazzi sarà un’immersione in emozioni forti e divertimento assicurato, con la consapevolezza che impegnarsi per un mondo più giusto è la strada per la felicità.
Campi Residenziali a Fivizzano (MS)
Tutti i campi residenziali si terranno presso la splendida Casa Shalom ad Arlia, Fivizzano.
Bambini (8-11 anni)
III, IV e V elementare
Quando: 29 Giugno – 5 Luglio
Quota: 180 €
+ 10€ assicurazione + 20€ pullman. Include T- shirt e cappellino.
Ragazzi (11-15 anni)
Medie e I superiore
Turno I: 6 – 16 Luglio
Turno II: 16 – 26 Luglio
Quota: 270 € (10 giorni)
+ 10€ assicurazione + 20€ pullman. Include T-
shirt e cappellino.
Cosa mettere in valigia?
Sacco a pelo o lenzuolo e cuscino
Scarpe comode per camminare
Piatti, bicchieri e posate monouso biodegradabili
K-way e costume da bagno
Necessario per l'igiene personale
Come Iscriversi
Le iscrizioni per i campi residenziali di Fivizzano si effettuano in presenza presso la sede centrale:
Movimento Shalom
Piazza Buonaparte, 15 – San Miniato (PI)
Orari: Lun-Ven 9:00-13:00 e 18:00-19:00 | Sabato mattina. Ulteriori info www.movimento-shalom.org tel 0571400462
Fonte: Ufficio stampa
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