Simboli fascisti alla lapide per Franco Serantini a Pisa

Pisa è stata nuovamente imbrattata da simboli fascisti "che non possono e non devono essere tollerati". In questi giorni la lapide dedicata a Franco Serantini, l’anarchico ventenne morto nel 1972 dopo il pestaggio della polizia mentre si opponeva a un comizio del Movimento Sociale Italiano, è stata deturpata con svastiche. Nella stessa area sono state rinvenute croci celtiche e svastiche: "una provocazione grave, che colpisce la decenza, prima ancora che la memoria storica della città".

"Ci aspettiamo che la Giunta, tanto rapida nel rimuovere le scritte per Gaza comparse sui muri cittadini, intervenga con la stessa tempestività per cancellare questa vergogna e tutelare il monumento a Serantini. È altrettanto necessario rilanciare con forza la richiesta, sostenuta da anni dalla Biblioteca Franco Serantini, di intitolare Piazza San Silvestro a Franco Serantini. Sarebbe un atto doveroso di memoria e un segnale chiaro rispetto a quanto accaduto" si legge nella nota del consigliere PD Enrico Bruni.