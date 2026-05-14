'Teatro al tramonto', appuntamento a Villa Campanile

Dopo il successo del primo appuntamento a Orentano, erano presenti oltre 70 persone, il comune di Castelfranco di Sotto replica con gli spettacoli del programma “Teatro al tramonto” nelle frazioni, tutti rigorosamente a ingresso libero. Questa volta lo spettacolo è a Villa Campanile, domenica 17 maggio, sempre alle 18,30 in piazza Sandro Pertini, con “Tramonta il sole – Canti popolari della tradizione toscana”, allestito dal gruppo storico popolare 'Il Bruscello' di Casteldelbosco.

Un piccolo cartellone, di due appuntamenti che l'amministrazione del sindaco Fabio Mini, attraverso l'assessore alla cultura Nicola Sgueo ha lanciato nelle frazioni di Orentano e Villa Campanile in via sperimentale e per il momento il riscontro è stato ottimo, vista la presenza di pubblico intervenuta al primo spettacolo. Questa volta invece che teatro polare sarà musica popolare della tradizione toscana.

“Abbiamo puntato su questi due eventi – spiega l'assessore Sgueo - portando teatro popolare e musica nelle corti e nelle piazze, perché questo era quello che accadeva prima della dissoluzione del mondo rurale. Questo era anche un punto del nostro programma elettorale per quanto riguarda la cultura, che finalmente riusciamo a mettere in atto e a cui vogliamo dare seguito”.

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa