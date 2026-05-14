Toscana Aeroporti e cultura del rispetto, nona edizione di "Corri per Michela"

Nove anni di partecipazione, memoria e impegno condiviso per ribadire un messaggio che continua a essere necessario: contrastare la violenza sulle donne attraverso la sensibilizzazione, il coinvolgimento delle comunità e la promozione di una cultura del rispetto. Domenica 17 maggio torna a Firenze Corri per Michela, la manifestazione non competitiva nata per ricordare Michela Noli e trasformare il suo ricordo in un’occasione concreta di consapevolezza collettiva.

Giunta quest’anno alla sua nona edizione, l’iniziativa è diventata negli anni un appuntamento simbolico per la città e per il Quartiere 4, capace di unire sport, socialità e attenzione verso un tema che continua a richiedere attenzione, educazione e responsabilità condivisa.

La manifestazione prenderà il via dal Giardino Michela Noli in via Torcicoda, con ritrovo dei partecipanti previsto dalle ore 8.30 e partenza alle ore 9.30. Anche per questa edizione saranno previsti due percorsi: una corsa non competitiva di 7 km e una camminata ludico-motoria di 5 km aperta a famiglie, cittadini e partecipanti di tutte le età.

La quota di partecipazione è di 10 euro per la corsa (8 euro per i tesserati UISP) e di 8 euro per la camminata. L’intero ricavato sarà devoluto ad Artemisia, associazione impegnata nell’accoglienza e nel supporto di donne, bambine e bambini vittime di violenza.

Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando una e-mail a info@gsletorrifirenze.it entro le ore 22 di venerdì 15 maggio oppure direttamente la mattina dell’evento fino a 30 minuti prima della partenza. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.corripermichela.it.

Nata nell’ambito del progetto “Per Michela”, che quest’anno celebra dieci anni di attività, la manifestazione si inserisce all’interno di un percorso più ampio di attività e iniziative dedicate alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto che coinvolgono la comunità di Toscana Aeroporti e, più in generale, l’intera cittadinanza,

“Nove edizioni rappresentano un traguardo importante per un’iniziativa che negli anni è riuscita a coinvolgere sempre più persone attorno a un messaggio di responsabilità collettiva – commenta Toscana Aeroporti –. Quest’anno, inoltre, ricorrono i dieci anni del progetto Per Michela, nato con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione su questi temi attraverso attività concrete di sensibilizzazione e partecipazione. Corri per Michela non è soltanto un momento commemorativo, ma un’occasione per continuare a promuovere esempi positivi e alimentare una cultura del rispetto che deve diventare sempre più presente nella nostra quotidianità. Eventi come questo sono fondamentali perché aiutano a mantenere viva l’attenzione su un tema che, purtroppo, riguarda ancora profondamente la nostra società.”

L’evento è promosso dal Gruppo Sportivo Le Torri, con il supporto di UISP Firenze, e realizzato in collaborazione con Toscana Aeroporti, Regione Toscana, Comune di Firenze e Quartiere 4.

Un sentito ringraziamento va a tutti i partner che sostengono da anni questa iniziativa: Thales, Heaven avena, Comaco Alimentare, McDonald’s, La Fama pasticceria, e I Miei Scatti di Corsa, oltre naturalmente ad Artemisia, cuore pulsante del progetto.

Fonte: Ufficio Stampa