'Un Gioco da Famiglia': il 15 maggio il grande evento di Federbocce Toscana

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foto di archivio

L'evento si svolgerà in 23 impianti della Regione

Venerdì 15 maggio, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia istituita dall'ONU, 23 bocciofile toscane apriranno contemporaneamente le porte a nonni, genitori e figli per “Un Gioco da Famiglia”, la grande festa gratuita promossa dalla Federazione Italiana Bocce Toscana con il sostegno di Regione Toscana e il patrocinio di ANCI Toscana, Lions e Commissione Pari Opportunità di Regione Toscana.

L'appuntamento è dalle 18:30 alle 20:30 in 22 comuni delle 10 province toscane: Arezzo, Cortona, Campi Bisenzio, Firenze, Montespertoli, Sesto Fiorentino, Scandicci, Grosseto, Orbetello, Bibbona, Cecina, Piombino, San Vincenzo, Seravezza, Viareggio, Massa, Pisa, Monsummano Terme, Pieve a Nievole, Montemurlo, Prato e Chiusi. Il programma è semplice e pensato per tutti: dopo l'accoglienza, le famiglie vengono formate in squadre miste, grandi e piccoli insieme, e guidate sui campi da giocatori esperti. Perché le bocce sono questo: uno sport che non esclude nessuno e che mette tutti sullo stesso campo. L’iniziativa ha lo scopo di valorizzare tutte le famiglie come nucleo fondamentale per la crescita individuale e il benessere della comunità. Attraverso il gioco delle bocce, si crea un concreto dialogo tra generazioni, grazie alla formazione di squadre familiari composte da giovani e adulti.

In questo contesto, il bocciodromo (o l'area dedicata al gioco) viene valorizzato come luogo sociale e culturale inclusivo, dove si rafforza il senso di appartenenza al territorio e si promuove la qualità del tempo libero condiviso in famiglia.

L’attività è aperta a tutti e si svolge in modo ludico e accessibile. L’assenza di rigidità regolamentari favorisce la partecipazione di ogni fascia d’età, permettendo uno scambio spontaneo di esperienze tra anziani e giovani e la trasmissione di tradizioni e valori. Questo approccio sostiene l'inclusione sociale e rende le bocce un’attività sportiva moderna, aperta e adatta a chiunque. Un'occasione rara per stare davvero insieme, lontano dagli schermi e vicini alle persone che si amano, a condividere una risata, una strategia, un lancio ben riuscito

Fonte: Federazione Italiana Bocce - Comitato Regionale Toscana


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