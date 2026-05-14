Da metà maggio a luglio sarà vietato il transito dei bus turistici a Vinci

Da sabato 16 maggio fino a venerdì 31 luglio il transito dei bus turistici nel Capoluogo di Vinci verrà vietato parzialmente, così come la loro sosta o la loro fermata.

Lo stabilisce un’ordinanza comunale emessa mercoledì 13 maggio 2026 (la numero 78) che limita la sosta, la fermata e il transito, appunto, nel centro abitato della città di Vinci (eccetto quelli diretti alla casa natale di Leonardo ad Anchiano o verso le strutture ricettive).

Entrando nello specifico, gli autobus turistici non potranno entrare a Vinci da tre varchi individuati nell’ordinanza, cioè l’incrocio tra via Ripalta e Via Beneventi (in zona Valinardi), l’incrocio fra Via dei Martiri e Via Collinare (la rotonda all’entrata sud del Capoluogo, dove campeggia l’opera Leonardo Do Me) e l’incrocio fra Via Collinare e Via Lamporecchiana (quello in corrispondenza indicativamente del Piastrino).

Gli autobus potranno parcheggiare negli spazi consueti di Via Cerretana, “al fine di consentire le operazioni di salita e discesa dei passeggeri in condizioni di sicurezza e senza arrecare intralcio alla circolazione stradale”, come dispone l’ordinanza.

Il Comune di Vinci ha raggiunto inoltre un accordo con la Misericordia di Vinci per istituire un servizio di navetta che agevoli i turisti che hanno problemi motori a raggiungere il centro storico una volta lasciati gli autobus dal parcheggio di Via Cerretana. Per questo servizio è possibile rivolgersi all’ufficio turistico e ottenere tutte le informazioni necessarie (0571933285 o ufficioturistico@comune.vinci.fi.it).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa