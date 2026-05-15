A Certaldo ripartono i matrimoni nel borgo

Il Comune di Certaldo annuncia la ripartenza ufficiale del progetto sul turismo matrimoniale con l’obiettivo di valorizzare il territorio come destinazione ideale per matrimoni civili, volano importante per l’economia locale e per la promozione del borgo storico.

Oggi l’Amministrazione comunale, insieme alla Pro Loco, rinnova il percorso, con la volontà di restituire a Certaldo un ruolo competitivo nel panorama del wedding toscano e internazionale: nasce il progetto “Certaldo, matrimoni nel borgo”.

“Il nuovo progetto rappresenta un investimento strategico per Certaldo: non solo di immagine, sarà un volano per ristoranti, strutture ricettive, artigiani, fioristi, musicisti, wedding planner, servizi di trasporto. Ne beneficeranno tutte le realtà che possono contribuire a creare un’offerta completa e competitiva. Certaldo possiede un patrimonio storico e paesaggistico unico, luoghi come Palazzo Pretorio, capaci di emozionare e di attrarre coppie da tutto il mondo. Riprendere questo percorso significa restituire valore al territorio e creare nuove opportunità per la nostra comunità anche nella prospettiva di aprire ulteriori “case comunali” ”, così il sindaco Giovanni Campatelli e l’assessore alla Cultura Claudia Centi.

Il nuovo percorso, affidato tramite Pro Loco alla giornalista Francesca Pinochi già ideatrice del progetto “Certaldo Wedding”, prenderà il via da un lavoro di analisi e riorganizzazione che coinvolgerà uffici comunali, associazioni e professionisti del settore.

“La Pro Loco conferma il proprio impegno nello sviluppo del turismo matrimoniale, ambito pienamente coerente con la missione di promozione e valorizzazione del territorio. Il progetto rappresenta un percorso volto a rafforzare il posizionamento di Certaldo come destinazione competitiva nel panorama regionale e internazionale. L’associazione opererà in sinergia con l’Amministrazione comunale e con la rete degli operatori locali per garantire un sistema organizzato, riconoscibile e orientato alla qualità dell’offerta”, ha sottolineato il presidente della Pro Loco Certaldo Francesco Gozzi.

Tra le prime azioni figurano la definizione di un’identità comunicativa coordinata e l’attivazione di un coordinamento che produca collaborazioni con wedding planner, fotografi, operatori specializzati e attività del territorio.

L’obiettivo è costruire un sistema capace di offrire alle coppie un’esperienza autentica e di qualità.

Il progetto prevede inoltre la realizzazione di una sezione dedicata sul sito istituzionale, la produzione di contenuti digitali che raccontano atmosfere e scorci del borgo, shooting fotografici nelle location selezionate e la presenza, appena saranno pronti i materiali promozionali, su portali nazionali e internazionali del settore.

Accanto alla comunicazione digitale, sono in programma partecipazioni a fiere per rafforzare la rete con la volontà di offrire pacchetti integrati dedicati alle coppie italiane e straniere.

Il percorso si svilupperà a partire da oggi con un cronoprogramma di un anno che prevede fasi operative, campagne di comunicazione e la formalizzazione della rete degli operatori locali.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa